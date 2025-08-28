全球首見！科學家發現「橘色鯊魚」　罕見基因突變如錦鯉魚

▲國外科學家近日在哥斯大黎加托圖格羅國家公園，意外發現1尾全身呈亮橘色的鯊魚。（圖／翻攝自臉書，Parismina Domus Dei）

圖文／CTWANT

國外科學家近日在哥斯大黎加托圖格羅國家公園（TortugueroNational Park），意外發現1尾全身呈亮橘色的鯊魚，牠的特殊色澤源於2種極為罕見的基因突變。這項發現被刊登於最新一期的《海洋生物多樣性》（MarineBiodiversity）期刊，成為全球首度記錄到的案例。

《紐約郵報》（New York Post）報導，該尾鯊魚是在2024年8月間1次研究性釣魚行動中被發現的。研究團隊迅速拍照記錄後將其放生，並對此生物進行深入分析。據悉，該尾罕見的橘色鯊魚為護士鯊（Nurse Shark），常見於哥國沿岸海域，然而牠的獨特外觀讓人不禁聯想到放大的錦鯉魚，而非兇猛的海中掠食者。

研究指出，該尾鯊魚同時罹患2種極為少見的基因疾病，首先是黃變症（Xanthism），導致深色素缺失，使橘色、黃色等淺色素顯得更加明顯；再來，科學家觀察到該鯊魚眼球呈「糊狀白色」，無明顯虹膜，研判是患有白化症（Albinism），導致體內黑色素生成遭抑制，使身體其他部位如雙眼變為純白。

▲科學家表示，鯊魚的異常顏色源自於一種叫做黃化病的病症。（圖／翻攝自臉書，Parismina Domus Dei）

報導指出，這種基因組合是前所未見的，造就了鯊魚鮮明搶眼的「奶油雪糕色」皮膚。研究人員表示，除了基因因素外，環境壓力、近親繁殖及荷爾蒙失衡也可能導致類似的表現型。儘管失去了原有的棕色保護色，無法有效在海底偽裝，科學家推測這種突變不影響壽命。因為該鯊魚已成功發育為成體，顯示其適應能力仍足以在野外生存。

據了解，一般護士鯊特徵為淺棕色皮膚、白色角膜包圍的小黑眼睛，以及從上唇露出的小型尖牙。牠們不依靠強力咬合，而是透過吸力撕裂獵物，是海底常見但不具高攻擊性的鯊魚種類。這項發現不僅提供科學界對海洋基因變異的新見解，也再次顯示大自然的奧妙遠超人類想像。

▲這隻極為罕見的鯊魚在被釣起後，隨即就被放回海洋。（圖／翻攝自臉書，Parismina Domus Dei）

