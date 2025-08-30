狗都比你會賺錢！牠靠1行為成網紅　存款超過白領月薪

▲廣州一隻寵物狗愛上撿瓶子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

大陸廣州一隻寵物狗因為獨特的「副業」意外走紅。牠最大的興趣不是玩球，而是撿瓶子，目前累積「存款」超過11300元人民幣（約新台幣5萬8500元），被網友笑稱是「招財狗」。

▲影片中可見小狗叼著空瓶回家，動作熟練又迅速。

從影片畫面顯示，狗狗撿瓶子的動作相當熟練，看到空瓶會立刻叼回家，若瓶子過大，甚至只會咬住瓶身提手，靈活度十足。根據《羊城晚報》報導，狗主人透露，幾年前愛犬開始撿瓶子的習慣，源於一次偶然經歷。當時有拾荒者用一塊肉交換了牠叼回來的瓶子，從此牠誤以為瓶子能換食物，開始每天主動尋找瓶子。

無論天氣如何，牠總要在出門時先到停車場或商店附近找瓶子，短短25天竟替主人「賺」回1300多元人民幣（約新台幣5850元）。由於住家周邊人流量大，瓶子來源充足，這隻狗一天至少出動三次，每次約20分鐘，效率驚人。

▲瓶子太大時，狗狗會咬住瓶身提手，靈活又聰明。

主人近日再度上傳影片，表示狗狗僅昨天和今天上午，就靠撿瓶子賣得70元人民幣（約新台幣315元），目前累積「存款」超過11300元人民幣（約新台幣5萬8500元）。

這隻「招財狗」的消息引發網友熱烈討論，不少人笑稱「這才是真正的招財狗」、「我家的狗還不如牠會賺錢」、「要不要收徒弟，教教我家的狗」。

▲消息曝光後，不少網友調侃：『我家的狗還不如牠會賺錢！

