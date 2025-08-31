竹女新生訓練花30分鐘「介紹校狗」　每隻上台表演吃零食

記者李依融／採訪報導

新竹女中新生訓練花了30分鐘介紹校園犬貓，還安排5隻陪伴師生多年的狗狗Happy、吉利、Lulu、Molly與乖乖上台，成為全場最吸睛的橋段。這段可愛場景在社群平台Threads引發熱烈討論，許多網友大讚「這學校也太棒了」、「狗狗還上台也太可愛」，甚至有人笑說想為了校狗貓重考竹女。

▲跟狗狗一起躺在草地曬太陽，也是竹女學生的一種浪漫。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）



▲竹女的校犬每年都會參加新生訓練。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）



學務主任王智忠指出，犬貓早已是竹女的重要家庭成員，因此自民國104年起推動「校園友善犬貓計畫」，隔年開始將校犬貓介紹納入新生始業輔導，讓高一新生在入學第一天就能與毛孩們認識。元老級校犬「Happy」是第一隻正式被收編的浪浪，當年在校園流浪時獲得熱心人士贊助收養費用，自此成為竹女的第一隻校犬。由於師生很疼愛校犬貓，校園內犬貓陸續增加，最多曾同時收留6隻狗與6隻貓。

▲竹女最多收留了6隻校犬，然而臘腸狗豬豬在2023年當小天使了。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）



Happy之後，校園迎來了更多夥伴，大黃狗「吉利」體重達36公斤，個性憨厚但有起床氣；「Lulu」則是從塞車的高速公路上被救下來的黑狗，因敏感需要熟悉後才願意親近人；另一隻四目黑狗「乖乖」和Happy長得相似，但膽小怕生，遇見陌生人常會先吠叫；「Molly」則是自己闖入校園後不願離開，因為性格溫馴親人，最後也被師生收編。過去還有一隻親人的老臘腸犬「豬豬」，雖然因病在2023年離世，但依然會被學校在新生訓練中特別提起，寄託著師生們的思念。

▲豬豬雖然離開了，但每年的新生訓練還是會提到牠。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）



▲Lulu天生有暴牙，是在高速公路上被救援收留的。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）



除了狗狗外，竹女也收留多隻貓咪，例如虎斑「大貓」、玳瑁花紋的「玳瑁」、以及因在圍牆邊被發現而得名的「圍牆」。校園也曾暫時照顧過許多待送養的小貓，包括「萊爾富」、「三花」、「虎斑姊弟」與「黏鼠板」等，最後都順利找到新家；而性格過於怕人的「斑斑」、「黑黑」與「賓士」，則由老師帶回私下照顧。

▲貓咪在學務處辦公中。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）



新生訓練上，王智忠不只介紹毛孩的名字與故事，還教導學生如何正確與犬隻互動。例如膽小的乖乖會因緊張而吠叫，但其實並不具攻擊性；若遇到狗狗邊吠邊奔向人，學生應該冷靜不要逃跑，並呼喚狗狗名字或下達坐下口令，多數情況下狗狗會自行冷靜下來。這些互動守則，都是為了幫助新生更快融入校園並理解毛孩行為。

▲竹女學務處的特殊風景，大家來餵貓。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）



▲竹女學務處也歡迎擼狗。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）



竹女的校犬校貓並非放養，而是集中於學務處內，由老師負責管理，每隔2、3小時狗狗們會外出散步，也有學生自願幫忙洗澡或遛狗。學校也強調，如果師生或家長對犬貓管理有疑慮，都能直接與學務處溝通，甚至親自到校參觀。

「校園犬貓介紹」已經成為竹女新生訓練的獨特傳統，不僅凝聚了師生對生命教育的共識，也讓新生一進校園就感受到滿滿的溫暖。想持續追蹤這些毛孩的日常，也可以透過臉書專頁「竹女校狗 Happy」認識更多校園毛孩的日常。

▲學務處老師辦公桌常見的「盛況」。（圖／粉專竹女校狗 Happy提供）