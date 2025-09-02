ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
父親病逝1小時後黏人貓也走了　網友心疼：怕追不上主人

記者李依融／綜合報導

一名大陸飼主分享令人鼻酸的經歷，父親因病離世，不到一小時家中飼養6年的虎斑貓「大咪」也跟著過世。這段人寵間深厚的情感故事引發網友熱烈討論，許多人感嘆「貓咪是追著主人走的」。

飼主透露，家中收養了許多流浪貓，其中「大咪」是第一隻進門的成員，陪伴了家人6年。平日裡牠健康無恙，從未出現過嚴重疾病，然而就在父親生命的最後一週，大咪卻突然出現暴瘦、不進食的異常情況，讓全家人相當擔憂，只能趕緊送到動物醫院接受治療。

貓咪跟主人前後離世。（圖／翻攝自微博）

▲大咪跟家中老人家感情特別好。（圖／翻攝自微博）

不幸的是，飼主的父親仍在下午1時32分因病離開人世，不到一小時，動物醫院便傳來消息，告知大咪在2時27分走了，時間上的巧合令家人悲痛，也讓許多網友感受到生命之間難以言喻的連結。

故事曝光後，不少網友在留言區表達不捨，寫下「貓咪捨不得主人走了」、「怕追不上，才這麼快離開」。也有飼主分享相似經歷，提到自家貓咪過世後，另一隻同窩的手足曾兩天兩夜不吃不喝，顯示毛孩間深厚的情感。

有理性網友指出，大咪突然暴瘦、拒食，可能原本就患有隱性疾病，只是時機點太過巧合，才讓人聯想到牠「跟隨」主人而去。無論如何，這段故事仍觸動了許多愛貓人士的心，讓人再次感受到寵物與主人的羈絆。

貓咪跟主人前後離世。（圖／翻攝自微博）

▲大咪經常守護在爺爺身邊。（圖／翻攝自微博）

