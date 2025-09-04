正妹穿bra跳鋼管舞！貓主子突襲下體　影片爆紅一票奴才幫護航

▲鋼管舞者練舞時被家貓突襲，影片吸引超過290萬觀看數。（翻攝自tiktok@stephbuntt）

澳洲職業鋼管舞者史邦婷（Stephanie Bunting）經常在社群分享練舞影片。日前她一支TikTok短影音意外爆紅，觀看數衝破290萬，全拜家中喵星人害她出糗所賜。

該支影片中，照例記錄下史邦婷吊在鋼管上練舞，就在她騰空旋轉擺出抬腿姿勢時，地上家貓冷不防跳起突襲她的敏感地帶，害她叫出聲跳下鋼管，事後附上哭哭emoji發文自嘲被貓咪欺負。

▲原本安靜觀看的家貓，突然高高一躍，直直衝向她毫無防備的敏感部位。（翻攝自tiktok@stephbuntt）

果然有貓觀眾就給讚，該支短影音吸引超過290萬次觀看，但大家都在幫貓主子說話，「他肯定聞到了什麼…」「那隻貓代表了我們所有男人」、「他嗅了嗅說：聞起來像海????」「那隻貓沒有辜負大家的期望」、「喔不 他聞完一臉嫌棄」、「貓知道什麼是好吃的」。



