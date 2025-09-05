媽媽衣櫃好亂！橘貓「幫斷捨離」狂撈丟地上　她摺衣服傻眼

記者李依融／綜合報導

媽媽的衣櫃亂糟糟，橘貓「屁橘」來幫忙段捨離，只見牠跳上塑膠櫃，把衣服一件件挖出來丟在地上，讓媽媽看了又無奈又好笑，直呼「衣櫃亂我的錯，你也不用這樣吧！」。

Threads帳號@canele___s分享影片，只見屁橘站在開了一半的塑膠櫃抽屜裡，踩著裡面的衣服，前腳不斷撈上層格子的衣服，越挖越深一件件丟在地上，似乎為媽媽亂亂的衣櫃操碎了心。 媽媽表示，其實平時屁橘不太會直接接觸到衣櫃，那天正好在摺衣服要放回衣櫃，才讓屁橘逮到機會，這也是第一次看到屁橘有這樣的行為。

▲橘貓跳上櫃子撈衣服。（圖／Threads@canele___s提供）

網友猜測貓咪是不是想邀挖個窩，不過媽媽說，屁橘平常的窩已經很多了，而且平常地震、打雷都不怕，「應該只是調皮，但貓咪再皮都是對的」。

▲屁橘被抓包後，直接躺在地上耍賴。（圖／Threads@canele___s提供）

網友看到屁橘的行為也被逗樂，「既然你不整理 我幫你翻出來那些不要可以丟」、「到府斷捨離服務」、「貓：看看妳這什麼亂七八糟的狗窩， 每次都要我來幫妳收拾」。 屁橘除了會翻衣櫃，每次媽媽回家時，牠一定在門口迎接，隨著媽媽跟牠打招呼，牠也會「喵喵」回應，瞬間就融化了奴才整天的疲憊。