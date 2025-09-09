ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
貓奴血尿竟是「小貓咪」撞掉腎結石　醫生不信看照片明白了

腎結石被貓咪撞掉。（圖／翻攝自小紅書@畫畫的花花）

▲醫生原本不相信「小貓咪」會撞掉腎結石，但看到照片立刻沉默了。（圖／翻攝自小紅書@畫畫的花花）

記者李依融／綜合報導

大陸四川省一名飼主被「從天而降」的愛貓砸中，後來她出現血尿，看醫生時才驚覺，貓咪竟然把她的腎結石撞下來了！原本醫生完全不信貓咪有這麼大的威力，但看到照片後瞬間秒懂，還笑著建議「給貓買點零食」。

飼主「畫畫的花花」在小紅書分享3年前發生的故事，當時她突然愛貓砸中，隨後開始血尿，讓她驚慌就醫照CT檢查。醫生詢問她近期是否受到外力撞擊，她如實回答「被自家小貓砸到」，醫生聽完卻懷疑地回應「貓的話不至於」。

腎結石被貓咪撞掉。（圖／翻攝自小紅書@畫畫的花花）

▲飼主家的橘貓相當圓潤。（圖／翻攝自小紅書@畫畫的花花）

然而，當飼主拿出愛貓的照片時，醫生愣住了。只見那隻長毛橘貓肥嘟嘟、身形相當壯碩，讓醫生瞬間明白事情原委，隨即笑著安慰她：「你沒事，就是腎結石被撞下來了！記得給貓買點零食。」意外的「治療」方式讓飼主哭笑不得。

腎結石被貓咪撞掉。（圖／翻攝自小紅書@畫畫的花花）

▲貓咪被養得雄壯威武，看得出伙食不錯。（圖／翻攝自小紅書@畫畫的花花）

故事曝光後引起網友熱烈討論，大家紛紛留言笑說：「看到貓之前：什麼貓可以把結石砸出來？看完貓：懂了」、「這不是貓，是大卡車吧！」、「確實看體型，能砸出來」、「養貓避邪還能治病，厲害了」。這隻橘貓「喵手回春」的奇特經歷，在小紅書上爆紅，也讓飼主無奈地說，「原本PO畫畫建模我覺得很酷但沒人在意，最後貓火了，我怎麼調理身心？」。

腎結石被貓咪撞掉。（圖／翻攝自小紅書@畫畫的花花）

▲現在貓咪已經在減肥中。（圖／翻攝自小紅書@畫畫的花花）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

