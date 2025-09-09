ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
桃捷9/27首推「寵物友善專車」　最萌合影有機會抽中智能飲水機

▲桃園捷運公司訂於9/27日推出一日限定的「寵物友善專車」，歡迎飼主帶著毛小孩搭乘。（圖／桃捷公司提供）

▲桃園捷運公司訂於9/27日推出一日限定的「寵物友善專車」，歡迎飼主帶著毛小孩搭乘。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運公司為打造友善動物城市，結合9月27日「桃園寵物嘉年華」活動，將攜手桃園市動物保護處首次推出一日限定的「寵物友善專車」，開放中小型犬隻報名參加。歡迎飼主帶著毛小孩一同搭寵物專車，活動當天拍下共乘可愛萌照上傳到「桃園市寵物嘉年華」FB粉絲專頁參與抽獎，有機會將限量的寵物智能飲水機帶回家，讓心愛毛小孩飲用乾淨水質，保持最佳健康狀態。

「桃園寵物嘉年華」訂於9月27日下午13:00至17:00在機捷A19桃園體育園區站的亞矽IOT展廳旁空地熱鬧登場，為方便讓桃園不同區域出發飼主及毛小孩前往活動會場，桃捷寵物友善專車自即日起至9月21日開放線上報名，規劃南下及北上各1列次，分別為12:41自機捷A7體育大學站發車及13:25自機捷A22老街溪站發車直達A19桃園體育園區站。專車外觀貼有專屬「寵物列車」彩繪標示，讓毛小孩捷運之旅更具儀式感。

桃園捷運公司表示，寵物專車報名限額為24組，每組至多為2人並攜帶1隻毛小孩，僅開放25公斤（含）以下中小型犬搭乘，且不開放具攻擊性或未施打疫苗犬隻參與。每列專車配置2名動物醫師隨行，在列車上即時提供專業協助。此外，為確認及維護寵物健康安全，請飼主於報名前自行評估毛孩是否適合搭車，報名時一併上傳寵物登記、疾病預防注射疫苗（如狂犬病等）紀錄。報名成功後，飼主將會收到動保處寄發報名成功的E-mail，當天請出示報名成功E-mail圖片即可免費搭乘專車。活動後回程，請自行購買車票搭乘一般列車回程，並遵守桃園大眾捷運系統旅客須知規定。

▲桃園捷運公司於9/27日推出一日限定的「寵物友善專車」，歡迎有興趣飼主踴躍報名。（圖／桃捷公司提供）

▲桃園捷運公司於9/27日推出一日限定的「寵物友善專車」，歡迎有興趣飼主踴躍報名。（圖／桃捷公司提供）

根據寵物進出車站及乘車需遵守桃捷旅客須知規定，攜帶寵物進入站區或列車，應將寵物裝入長度不超過165公分、長寬高總和不超過220公分容器內，且包裝須完固且無漏出之虞，動物頭尾四肢不得露出。請飼主進站時將毛小孩妥善放置於寵物箱或寵物車內，頭、尾及四肢均不得露出。飼主攜帶毛小孩上車後，請全程佩戴胸背帶及牽引繩，即可出籠自由探索，共享乘車樂趣。

桃捷公司強調，此次寵物專車活動為試辦性質，因考量貓咪天性及生活習慣，並徵詢專業建議，本次推出狗狗「寵物友善專車」，若為攜帶貓咪的飼主，請依照桃捷旅客須知規定搭乘一般列車前往活動會場，將貓咪放置寵物籠、車內，且需全程妥善包覆。

值得一提的是，桃園寵物嘉年華是場聚集全台毛孩家庭的大型盛會，內容有毛孩與飼主的互動活動，包含「Let's show time舞台走秀」，讓毛孩與飼主華麗登台，由觀眾票選出人氣王；「Let run趣味競賽」，讓毛孩與主人一起穿越重重障礙，考驗毛孩的體能、爆發力與定力，由前三名最快抵達終點的毛孩獲勝，這些活動皆為免費參加，需事先報名，獲勝者就能帶回精美獎品。此外，還有魔術秀、特技秀、創作歌手演唱、寵物市集，以及知名IP角色「柴語錄」廢柴本人現身見面會。

桃捷公司歡迎飼主與毛孩踴躍報名，一同搭乘「寵物友善列車」，拍下可愛合照，留下共乘桃捷的美好回憶，更多活動詳情與最新資訊，請持續關注桃捷官網、桃捷及桃園市寵物嘉年華Facebook粉絲專頁，相關網址請參考如下：
寵物友善專車報名網址：https://reurl.cc/ax7ZyQ
桃園捷運FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaoyuanMetro/
桃園市寵物嘉年華FB粉絲專頁：https://reurl.cc/gYEeM7

