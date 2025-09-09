春烏菈菈離世享耆壽29歲　「屢敗屢戰」賽馬娘人氣不墜

▲《賽馬娘》「春烏菈菈」的原型馬9日離世，享耆壽29歲。（圖／翻攝umamusume、引退馬協会）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本知名賽馬春烏菈菈，因生涯113場比賽無一勝出的傳奇經歷而走紅，2025年9月9日凌晨於千葉的修養牧場因疝痛過世，享年29歲，相當於人類的90歲。與多數以連勝成名的賽馬不同，春烏菈菈憑著永不言敗的精神，在賽馬界留下獨特印記。2006年退役後，她的故事依舊受到廣泛關注。

春烏菈菈於2016年成為手機遊戲《賽馬娘Pretty Derby》企劃中的初代角色之一，並在同年由台灣漫畫家ZECO繪製的漫畫《賽馬娘 Pretty Derby 加油吧春烏拉拉！》中擔任主角。2018年動畫版播出，讓她再度成為焦點角色。2021年遊戲正式上線後，春烏菈菈以樂觀、堅持不懈的形象深受玩家喜愛，儘管在遊戲劇情中屢遭失利，依然以笑容面對每一次挑戰，這份精神感動了無數粉絲。

遊戲中，玩家可以努力訓練春烏菈菈，試圖扭轉她在現實賽場上的連敗命運。雖然她在決賽「有馬紀念」中依舊難以獲勝，劇情安排卻讓玩家們產生強烈共鳴，許多人投入更多時間和資源，只為讓這匹「最堅強的輸家」挑戰極限。

隨著《賽馬娘》2025年進軍國際，春烏菈菈的人氣延燒至歐美。國際版上線後，歐美玩家不僅熱情支持，還發起募資活動，為她所在的牧場捐贈了3000公斤牧草，展現對這匹傳奇賽馬的深厚情感。即使春烏菈菈離開人世，「屢敗屢戰」的精神與陽光形象，仍將在粉絲心中長存。