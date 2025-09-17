突躍出水面！iPhone遭龍膽石斑吞下肚　業者苦笑：之前還吃過GoPro

▲男子想用手機拍下巨無霸「龍膽石斑」，沒想到牠竟突然一躍而上撞掉手機，並張口吞下肚。（龍膽石斑示意圖，非當事魚／翻攝自維基百科）

圖文／鏡週刊

拍魚拍到手機被吞！百萬石斑魚變「手機保險箱」？高雄永安一間水產養殖場近日發生超離奇事件，一名男子近距離拍攝「鎮場之寶」龍膽石斑時，竟被牠猛力衝撞，手掌受傷不說，手機還被這尾重達70公斤、價值百萬的石斑魚「嗑掉」！

養殖場人員傻眼表示，目前只能祈禱牠能順利把手機吐出來，否則手機和魚的命都堪憂。

事主陳姓男子回憶，當時他正興致勃勃拿起iPhone要拍攝池內巨無霸石斑，才剛調好角度，一尾石斑突然衝出水面，狠狠撞上他的手掌，造成流血與瘀傷。

還沒回神，手機就「噗通」落水，下一秒直接被大魚一口吞進肚裡，整個過程不到3秒。「我從來沒想過，手機會跑到魚的肚子裡！」陳男苦笑說，現場所有人都來不及反應，自己當下又痛又傻眼。

養殖場執行長賴文華指出，這池石斑全都是公司重要種魚，已有20年歷史，每尾價值高達百萬元。發生意外後，員工立刻下水尋找，卻始終沒能找到手機。業者坦言，目前只能耐心等待石斑自行將手機吐出，否則恐怕會影響健康。

更驚人的是，員工透露這已非頭一遭，「之前有人掉進去的GoPro也被吞過，結果隔天魚因為消化不良又把它吐出來，資料還完整無缺！」消息一出，讓網友笑翻，直呼這條龍膽根本是「高級儲物櫃」。

魚能撐住嗎？雖然事件聽來搞笑，但專家提醒，電子產品含有電池與金屬零件，若長時間留在魚體內，恐對健康造成危害。目前養殖場已密切觀察，盼望這尾「吞機石斑」能平安排出「異物」。



