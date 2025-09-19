ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
黑眉錦蛇先吞老鼠再吃松鼠LIVE秀　「這餐飽到天靈蓋」罕見畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

大自然無奇不有！苗栗縣頭份市攝影玩家林桔春，昨（18）日行經永和山水庫環湖道路時，意見瞥見一尾超過2米的保育類無毒黑眉錦蛇，先生吞了一隻老鼠，接著張大嘴巴叼咬一隻毛茸茸的松鼠，正準備大快朵頤時，感應人類汽車靠近，生怕到嘴獵物被半路攔截，急忙往路旁竹林閃躲，繼續吃牠的大餐，讓他感嘆自然界弱肉強食不變法則，也上網公佈這段難的影片。

▲攝影玩家林桔春目睹蛇吞松鼠，研判蛇先吞一隻老鼠，這餐可以飽到天靈蓋，更感嘆物競天擇的大自然法則。（圖／林桔春提供）

▲攝影玩家林桔春目睹蛇吞松鼠，研判蛇先吞一隻老鼠，這餐可以飽到天靈蓋，更感嘆物競天擇的大自然法則。（圖／林桔春提供，下同）

頭份市攝影玩家林桔春說，他昨天一早先到三灣鄉拍攝落羽松美景，近程一時起意，開車往永和山水庫永和村九份寮橋附近，想要欣賞5~6年未親臨的山林美景，再開往法華寺方向約300公尺的環湖道路旁，遠遠看到路面上有一團黑色物體。

他說，好奇心驅使停車察看，看到一尾身長超過2公尺的保育類黑眉錦蛇，腹部鼓鼓地，張開的嘴巴還有一截老鼠尾巴，心想牠應該是剛享受完一頓大餐。沒想到，正當林桔春專心拍照時，後方傳來轎車聲響，黑眉錦蛇生怕獵物被搶，趕緊把先前獵獲的一隻松鼠咬住，迅速竄進竹林。

▲攝影玩家林桔春目睹蛇吞松鼠，研判蛇先吞一隻老鼠，這餐可以飽到天靈蓋，更感嘆物競天擇的大自然法則。（圖／林桔春提供）

▲攝影玩家林桔春目睹蛇吞松鼠，研判蛇先吞一隻老鼠，這餐可以飽到天靈蓋，更感嘆物競天擇的大自然法則。（圖／林桔春提供）

林桔春表示，研判黑眉錦蛇可能在附近打獵，先吞下體型較小的老鼠，原本好整以暇就地要繼續享受已斷氣的松鼠，卻意外遭到人類干擾，牠非常有驚覺性，趕緊叼緊松鼠到竹南，猜想擔心夜長夢多，可能很快就吃下松鼠，相信會讓牠「飽到天靈蓋！」

林桔春將極為難得的「蛇吞松鼠」畫面，張貼到臉書「我是頭份人」，引發網友驚嘆連連，直呼「物競天擇、自然法則！大自然食物鏈！甚至猜測松鼠應該被錦蛇撿屍」。

▲攝影玩家林桔春目睹蛇吞松鼠，研判蛇先吞一隻老鼠，這餐可以飽到天靈蓋，更感嘆物競天擇的大自然法則。（圖／林桔春提供）

