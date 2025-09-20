國際小貓熊日　台北市立動物園邀民眾守護「紅色精靈」

▲可愛的小貓熊有許多粉絲喜愛，然而牠們的野外族群正在面臨生存考驗。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

今年9月20日正逢「國際小貓熊日(International Red Panda Day, IRPD)」，台北市立動物園邀請大小朋友一起認識「森林中的紅精靈」，並透過保育故事傳遞守護這些瀕危動物的重要性。

每年9月第三個星期六是「國際小貓熊日」，台北市立動物園的小貓熊分布在不同區域，包括溫帶動物區的小貓熊店旁、小爪水獺對面，以及桉樹林的涼亭旁。園方特別在活動場布置了灌叢、樹木等植栽，並設置小涼亭、吊橋、空中走道與多層次棲架，依循小貓熊的天性打造多元的攀爬空間。保育員還會提供行為豐富化的玩具，讓小貓熊在覓食與探索的過程中獲得更多樂趣，進一步提升動物福祉。

▲保育員提供許多棲架、玩具等，增加小貓熊們的行為豐富化。（圖／台北市立動物園提供）



由於近日天氣炎熱，保育員觀察到小貓熊常選擇待在空中走廊等遮蔽處避暑，並會自由進出室內休息，想要見到牠們的模樣可得靠點運氣，隨著秋季逐漸轉涼，園方預期小貓熊將會更活躍地在戶外活動，遊客也將有更多機會近距離欣賞牠們的身影。

▲小貓熊隨著天氣變涼，更容易在戶外展場見到牠們的身影。（圖／台北市立動物園提供）

在野外，小貓熊正面臨嚴峻挑戰，森林開發、道路建設與資源開採，使牠們的棲息地持續喪失與破碎化，再加上盜獵與非法貿易的威脅，加重生存困境。人類居住區不斷向山區擴張，使小貓熊更容易受到犬隻與家畜干擾，甚至帶來疫病傳染風險。國際自然保護聯盟(IUCN)已將小貓熊列為「瀕危物種」，提醒各界應加倍重視。

▲小貓熊在野外被列為瀕危物種。（圖／台北市立動物園提供）



在「國際小貓熊日」這一天，台北市立動物園也再次呼籲大眾，除了喜愛小貓熊可愛的一面，更要理解牠們在野外所遭遇的困境，並一同支持保育行動，讓這些森林中的紅色精靈能持續生存在地球家園。

▲園方舉辦快閃活動「就是要i小貓熊」，讓遊客更認識這可愛的「森林紅精靈」。（圖／台北市立動物園提供）