胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式喬角度闖關連獸醫都看傻

記者李依融／綜合報導

圓滾滾的貓咪竟然能擠過窄窄的圍欄，這把獸醫都看傻了，直呼「在目睹之前我以為擋得住！」，影片分享到Threads引起許多網友關注，許多人看到貓咪的行為忍不住笑「連牠自己都不相信過得了」，不少網友直呼「根本不科學」。

桃園一名獸醫師經常在Threads@vet.reparo分享日常，這天他意外記錄下難以置信的畫面，只見一隻肉嘟嘟的白底虎斑咪躺在欄杆後面，牠似乎正在思考如何「越獄」，只見牠先把腳伸出欄杆，再把頭往前一鑽，照理來說「頭過身就過」，但牠肥嫩的肚子造成了阻礙。

▲貓咪頭鑽過欄杆，但肚子卡住了。（圖／Threads@vet.reparo提供）



沒想到貓咪並不氣餒，而是持續「扭來扭去」調整角度，幾秒鐘後身體竟像果凍一樣慢慢擠出來，最後順利穿越欄杆。親眼目睹的獸醫師忍不住感嘆，「要不是有錄影存證，真的很難相信牠能過得去！」

▲網友驚呼「貓的量詞是一坨嗎？」。（圖／Threads@vet.reparo提供）



影片曝光後，網友們紛紛留言大讚貓咪的驚人柔軟度，有人笑說「是芝麻麻糬，擠一擠、換個形狀就過了」、「牠自己出來時也一臉不可思議」、「看了三次還是不懂牠怎麼做到的」。還有人幽默提問：「所以貓的量詞應該是一坨嗎？」

整段「胖貓越獄記」雖然只有短短幾秒，卻完美詮釋了貓咪能「無所不入」的傳說，也再次印證了牠們身體的神奇可塑性。

▲貓咪回頭看了一眼，似乎也不相信自己鑽過了。（圖／Threads@vet.reparo提供）