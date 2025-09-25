ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
花蓮寵物禮儀「無償協助光復動物遺體善終」　紙紮公司捐房響應

▲▼ 花蓮光復鄉災後第三天，居民清理家園。（圖／攝影中心攝，下同）

▲雖著洪水沖刷，許多廢棄物堆積，清理迫在眉睫。（圖／攝影中心攝）

記者李依融／採訪報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，不僅居民受創，許多毛孩也來不及逃難。為了讓這些罹難動物能有尊嚴地走完最後一程，花蓮寵物禮儀公司宣布無償協助災區毛孩善終，無論是否有主人，都願意接收並火化，並有紙紮公司主動響應，捐贈紙紮罐罐、飼料與房子，期盼讓牠們在天堂安心。

 高雄市搜救犬出動救援花蓮光復鄉。（圖／翻攝自高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組）

▲特搜大隊出動警犬尋找生機。（圖／翻攝自高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組）

「天堂寵物禮儀-花蓮」粉專發文指出，看到災害重創光復鄉，團隊心裡一直惦記能否幫上忙，與同仁討論後立刻決定展開「無償善終」服務。工作人員表示，一開始是受到「花蓮快樂狗民宿」的啟發，該民宿因收容中心無法接納貓狗，便免費收留毛孩。他們也思考到災區必定有許多動物來不及逃生，「雖然免費火化聽起來有些沉重，但至少能讓牠們安心離開。」

工作人員進一步說明，災害中飼主往往心繫毛孩，若遺體未被妥善處理，不僅讓主人難過，也可能造成環境污染。由於花蓮的寵物禮儀業者並不多，他們更覺得有義務站出來分擔責任，「目前已有一隻有主人的貓咪，將隨物資車輛接駁到吉安，由我們協助善終，真的很感謝願意幫忙的接駁人員，大家一起完成最後的陪伴。」

紙紮罐罐送光復罹難毛孩。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

▲紙紮公司捐贈貓罐罐、玩具和零食，讓貓咪在天堂吃飽玩得開心。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

紙紮罐罐送光復罹難毛孩。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

▲紙紮公司也提供狗狗各式口味的罐頭，雖然是紙做的，但細節很真實。（圖／天堂寵物禮儀-花蓮提供）

同時，也有紙紮公司看到消息後主動聯繫，捐贈紙紮罐罐、飼料及房子，象徵毛孩在天堂不再受苦，還能溫飽安心。對此，禮儀公司人員表示，收到這份心意感到「神奇又感動」，認為這是另一種跨行業的守護。

▲▼ 因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區，鄰近堤防的佛祖街災情慘重，搜救人員持續搜索。（圖／記者李毓康攝）

▲平房幾乎被淹沒，洪水力量令人心驚。（圖／記者李毓康攝）

禮儀公司也提醒，目前災區泥濘嚴重，後續清理過程可能會陸續發現更多罹難毛孩，屆時遺體狀況可能不佳，但他們都願意協助，盡力讓動物好好走完最後一程。他們呼籲，若在救災過程中發現罹難動物，務必先用塑膠袋妥善包裹，再尋求協助接駁，讓毛孩能安心踏上彩虹橋。

網友們看到貼文也深深被感動，「這次希望你們生意不好，代表毛孩都有平安脫困！」、「謝謝你們，希望罹難的毛小孩們到了彩虹橋可以無憂無慮、快樂奔跑。」、「謝謝你們讓牠們的最後一程有尊嚴的走」。

▲▼ 花蓮光復鄉災後第三天，居民清理家園。（圖／攝影中心攝，下同）

▲許多器械泡在泥濘中損壞嚴重，禮儀公司表示，他們不介意毛孩遺體情況，只希望協助好好善終。（圖／攝影中心攝）

用餐遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大瞌脆皮豬還切塊外帶

