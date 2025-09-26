高雄特搜挖40分鐘抬出泥巴狗　好消息傳來「掃晶片找到主人」

記者李依融／綜合報導

高雄市特搜大隊協助花蓮光復救災時，發現一隻深陷泥濘的狗狗，狗狗幾乎被掩埋，只露出一顆頭勉強呼吸，讓搜救隊員見狀趕忙將牠救出，沒想到淤泥實在太厚，拔了40分鐘才成功救援，大家協力救援狗狗的模樣令人動容。雖然狗狗疑似有吸入性肺炎，但好消息是狗狗掃到晶片，目前已經聯繫上飼主。

高雄特搜25日下午在光復鄉大平福德祠附近，聽到疑似呼救聲，在附近泥水中搜尋一番，才發現深陷泥濘幾乎被滅頂的狗狗。特搜人員花了40分鐘才徒手將狗狗從淤泥中拔出，趕緊由隨行的獸醫師治療。參與救援的特搜隊員洪丞軒表示，「當時水已經淹到狗狗的脖子，晚一點要是水又變高，很可能就滅頂了，狗狗也是活的生命，我們當然第一時間趕快救援。」

▲狗狗深陷汙泥之中，特搜隊合力徒手挖了40分鐘，才把牠拔出來。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）



▲特搜團隊涉過湍急泥水，合力將狗狗送到安全地方，每個人全身都是泥巴。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）



狗狗經過沖洗、緊急治療後，隨即送到樂悠獸醫院救治，特搜隊隨行獸醫師黃楷迪也更新狗狗的情況。他提到，緊急救援狗狗後時間已經很晚了，很感謝當地樂悠動物醫院院長廖仲麟熱血幫忙，留守在已經關門的獸醫院內等待獲救狗狗抵達，並且接手治療。

黃楷迪表示，發現狗狗當下脫水程度大約6%，雙眼都是泥沙，初步聽肺音輕微雜音，所幸食慾良好大口吃飯。初步診斷狗狗有中度程度脫水，疑似有吸入性肺炎，雙後肢無力需進一步確認是否因為虛弱或其他因素。 令人振奮的是，狗狗在動物醫院掃到晶片，也聯繫上飼主，飼主同意後便開始後續檢查治療。

▲高雄特搜隊有隨行獸醫，狗狗第一時間得到救治。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

網友看到滿身泥巴的狗狗被合力救援抬出，洗淨後露出原本金黃的毛髮，也在第一時間有專業獸醫協助，整個過程都讓人充滿感謝與感動，紛紛留言「謝謝你們不放棄任何生命」、「狗狗活下來了！感謝特搜隊，身為高雄人也感到好驕傲」、「看影片真的感動到不行」、「幸運的狗狗！」、「救難人員尊重生命的態度，看了真的超感動。」。

此次高雄特搜隊派遣45人、5隻搜救犬與救援機具馳援花蓮，也是唯一有隨行獸醫師的團隊，為確保搜救犬在任務中的健康狀況。特搜隊25日完成了28處任務，救出4名民眾、4隻犬隻，並協助緊急醫療與無人機災區勘察等任務。

▲獸醫確認狗狗並沒有失溫，為牠洗淨汙泥才發現是一隻金黃色狗狗。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）