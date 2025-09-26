ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

高雄特搜挖40分鐘抬出泥巴狗　好消息傳來「掃晶片找到主人」

記者李依融／綜合報導

高雄市特搜大隊協助花蓮光復救災時，發現一隻深陷泥濘的狗狗，狗狗幾乎被掩埋，只露出一顆頭勉強呼吸，讓搜救隊員見狀趕忙將牠救出，沒想到淤泥實在太厚，拔了40分鐘才成功救援，大家協力救援狗狗的模樣令人動容。雖然狗狗疑似有吸入性肺炎，但好消息是狗狗掃到晶片，目前已經聯繫上飼主。

高雄特搜25日下午在光復鄉大平福德祠附近，聽到疑似呼救聲，在附近泥水中搜尋一番，才發現深陷泥濘幾乎被滅頂的狗狗。特搜人員花了40分鐘才徒手將狗狗從淤泥中拔出，趕緊由隨行的獸醫師治療。參與救援的特搜隊員洪丞軒表示，「當時水已經淹到狗狗的脖子，晚一點要是水又變高，很可能就滅頂了，狗狗也是活的生命，我們當然第一時間趕快救援。」

▲高雄特搜救援深陷泥巴狗狗。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲狗狗深陷汙泥之中，特搜隊合力徒手挖了40分鐘，才把牠拔出來。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

▲高雄特搜救援深陷泥巴狗狗。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

▲特搜團隊涉過湍急泥水，合力將狗狗送到安全地方，每個人全身都是泥巴。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

狗狗經過沖洗、緊急治療後，隨即送到樂悠獸醫院救治，特搜隊隨行獸醫師黃楷迪也更新狗狗的情況。他提到，緊急救援狗狗後時間已經很晚了，很感謝當地樂悠動物醫院院長廖仲麟熱血幫忙，留守在已經關門的獸醫院內等待獲救狗狗抵達，並且接手治療。

黃楷迪表示，發現狗狗當下脫水程度大約6%，雙眼都是泥沙，初步聽肺音輕微雜音，所幸食慾良好大口吃飯。初步診斷狗狗有中度程度脫水，疑似有吸入性肺炎，雙後肢無力需進一步確認是否因為虛弱或其他因素。 令人振奮的是，狗狗在動物醫院掃到晶片，也聯繫上飼主，飼主同意後便開始後續檢查治療。

▲高雄特搜救援深陷泥巴狗狗。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

▲高雄特搜隊有隨行獸醫，狗狗第一時間得到救治。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

網友看到滿身泥巴的狗狗被合力救援抬出，洗淨後露出原本金黃的毛髮，也在第一時間有專業獸醫協助，整個過程都讓人充滿感謝與感動，紛紛留言「謝謝你們不放棄任何生命」、「狗狗活下來了！感謝特搜隊，身為高雄人也感到好驕傲」、「看影片真的感動到不行」、「幸運的狗狗！」、「救難人員尊重生命的態度，看了真的超感動。」。

此次高雄特搜隊派遣45人、5隻搜救犬與救援機具馳援花蓮，也是唯一有隨行獸醫師的團隊，為確保搜救犬在任務中的健康狀況。特搜隊25日完成了28處任務，救出4名民眾、4隻犬隻，並協助緊急醫療與無人機災區勘察等任務。

▲高雄特搜救援深陷泥巴狗狗。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

▲獸醫確認狗狗並沒有失溫，為牠洗淨汙泥才發現是一隻金黃色狗狗。（圖／翻攝自Theads@kaohsiung_city）

關鍵字： 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖花蓮光復救災光復救災狗高雄特搜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

酷連作夢都在剪片　《中文怪物》壓力大：不敢看脆

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

特搜環抱狗狗涉泥水　她一眼認出「謝謝救了我家米樂！」

街貓走錯手扶梯方向「拼命被送回原地」　暖男出手畫面萌翻全網

高雄特搜挖40分鐘抬出泥巴狗　好消息傳來「掃晶片找到主人」

當毛孩腳步放慢飼主要跟上守護節奏　掌握3大重點幫助狗狗健康老化

「害怕再被拋棄」收容所橘貓拒絕進鐵籠　拼命求志工心碎模樣曝

女出差打開行李箱　「發現吉娃娃藏的禮物」感動爆哭：好想狗狗

淹水民宅救出3人　特搜人員環抱黃金獵犬涉泥水網感動

久違回家「被主子哈爆」尾巴炸開　認出是爸爸秒轉奶音撒嬌

汪寄住阿公家「累得跟狗一樣」　回來狂補眠要大睡特睡7749天

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式喬角度闖關連獸醫都看傻

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

貓想吃蝦子站起緊抓媽　被碎唸後才肯放手XD

颱風天家裡淹水變泳池　哈士奇＆柴犬泡水超開心

與眾不同的柴竟會「握腳」　只因主人純粹愛教怪才藝

沙發買來不是人坐的？　狗霸氣猛踩軟墊忙「檢驗」

媽媽自嗨跳舞給歐告看　牠淡定又疑惑：妳還好嗎

用餐遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大瞌脆皮豬還切塊外帶

用餐遇虎頭蜂「你好我吃一點」　大瞌脆皮豬還切塊外帶

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

買宵夜遇喵星人「霸佔坐墊」　躺姿超愜意！他：同學別睡了

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

高雄特搜挖40分鐘抬出泥巴狗　好消息傳來「掃晶片找到主人」

三花點驅蟲藥變「飛奔殘影」　奴才每次都暫時失去主子的信任

特搜環抱狗狗涉泥水　她一眼認出「謝謝救了我家米樂！」

當毛孩腳步放慢飼主要跟上守護節奏　掌握3大重點幫助狗狗健康老化

女出差打開行李箱　「發現吉娃娃藏的禮物」感動爆哭：好想狗狗

淹水民宅救出3人　特搜人員環抱黃金獵犬涉泥水網感動

花蓮寵物禮儀「無償協助光復動物遺體善終」　紙紮公司捐房響應

收容所13隻小狗逃出　志工發現「狗媽半夜開門」傻：想和孩子玩

高雄市派5搜救犬協助花蓮光復救援　歐瑟、萬斯清晨泥濘中搜索

日團首度站上臺北大巨蛋！大咖宣布4月開唱　樂迷嗨炸：錢準備好了

快訊／最低工資連10漲！明年起調升至2萬9500元、時薪196元

台中最美約會餐廳「夏登法式鐵板燒」　無菜單料理打造花園系質感饗宴

奧斯卡影后也沒安全感？　豪門女強人《晨間直播秀》大談「權力遊戲」

清大發現黑洞「失落拼圖」　研究成果登美國NASA官網

王心凌小巨蛋2場「一開賣就被搶光」！　還有最後機會...時間曝光

霸總短劇要整改了！陸廣電總局列「短劇3大問題」…網：別管太死

花蓮慈院24小時駐診光復延長至10/5　加開第二臨時醫療區

疑停公車停靠區…台中「要價2千萬法拉利」車門一開！玻璃整片掉了

救災被疑雙頭馬車！中央與地方分設協調所、指揮所　縣府回應了

寵物動物熱門新聞

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

街貓走錯手扶梯方向　暖男出手幫忙

高雄抬出泥巴狗　好消息找到主人

掌握3大重點幫助狗狗健康老化

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

女出差打開行李箱　發現吉娃娃藏的禮物爆哭

淹水民宅救出阿金　特搜環抱涉泥水

回家主子哈氣炸毛　認出爸秒撒嬌

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

胖貓鑽欄杆　麻糬式喬角度獸醫看傻

花蓮寵物禮儀：無償助光復毛孩善終

狗狗危險趴路邊　她走近提醒卻傻眼

飼主買沙發回家　結果都狗在躺

愛貓擋房門　爸解鎖貓門正確用法

讀者迴響

熱門新聞

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

街貓走錯手扶梯方向　暖男出手幫忙

高雄抬出泥巴狗　好消息找到主人

掌握3大重點幫助狗狗健康老化

收容所橘貓拒絕進籠　拼命求志工模樣曝

女出差打開行李箱　發現吉娃娃藏的禮物爆哭

淹水民宅救出阿金　特搜環抱涉泥水

回家主子哈氣炸毛　認出爸秒撒嬌

汪住阿公家累癱　回家睡到翻白眼

胖貓鑽欄杆　麻糬式喬角度獸醫看傻

花蓮寵物禮儀：無償助光復毛孩善終

狗狗危險趴路邊　她走近提醒卻傻眼

飼主買沙發回家　結果都狗在躺

愛貓擋房門　爸解鎖貓門正確用法

貓點藥飛奔逃跑　暫時不信任奴才

熱門寵物影片

更多
久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

久違回家黑貓哈氣警戒　認出奴才後秒變撒嬌精

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

胖貓鑽欄杆「頭過肚子卡住」　麻糬式瘋狂喬角度越獄成功

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

陸男童找狗狗作案「撕作業」　網友：他傷心得嘴角都壓不住了

貓想吃蝦子站起緊抓媽　被碎唸後才肯放手XD

貓想吃蝦子站起緊抓媽　被碎唸後才肯放手XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面