168回家！熱心志工接力載到高雄　救牠的特搜隊員領養

▲特搜隊員救了追挖土機的狗狗，當時還沒想到他們彼此的緣分如此深厚。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）



記者李依融／採訪報導

花蓮光復一隻棕色狗狗追著高雄特搜隊的挖土機，隨後被搜救隊員救起，並取名為168，2日上午他搭上「回家專車」，而領養牠的正是當時把牠抱上車的特搜隊員！有趣的是，168雖然是隻淡定狗狗，但唯有看到這名特搜隊員時會激動撒嬌，聽到有人在談論還會哭哭，彷彿他們是失散已久的「天生一對」。

高雄特搜隊9月28日在光復鄉用挖土機執行佛祖路的搜救，突然出現一隻狗狗緊緊跟車，任務告一段落後特搜隊員便把牠抱上車取名為168，並帶到救護站安置，狗狗在車上非常乖巧，一直窩在特搜隊員的身邊彷彿知道自己得救了。

168被送到救護站由志工協助洗澡，過程中大家發現牠是一隻乖巧的狗狗，但似乎不太黏人，沒想到吹毛時讓志工們大改觀。特搜隊員心繫著168，於是到救護站探望，當時168正在吹毛，一看到他就立刻撲上去討摸討抱，不斷把自己的頭塞進對方懷中，這個轉變讓現場志工都超驚訝，直呼「牠怎麼只對你這樣！」，而搜救隊員也寵溺地擼狗，還捧著頭親親，好像原本就是一家人。

▲168搭上回家專車，由志工接力帶牠回高雄找爸爸。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

這名隊員經過幾天思考，決定領養168，他先跟著特搜隊返家，而熱心志工接力把168送到高雄爸爸家中，這輛「回家專車」2日上午8時許上路！168似乎知道要回家了，搭車非常乖巧，還趴在後座睡著了。這趟車程先由志工「狗狗運將吉利哥」啟程，並交接給另一名志工凱特，一路護送168回高雄找爸爸。

▲168在車上安心睡著了。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

關心168的志工們看到牠歷經劫難、獲救、在救援站住了幾天，如今終於可以回到最愛的爸爸身邊，都替開超級開心。協助護送168的「狗狗運將吉利哥」說也很開心168即將展開幸福生活，「希望災區的孩子也是，大家日後都有幸福的新生活」。

花蓮光復動物救援站9月27日開始駐點，截至2日上午9時已協助救援醫療120隻貓狗，目前現場仍收容16狗6貓。

▲168聽到志工在討論爸爸帶牠回家，竟然還哭哭了。（影／花蓮光復動物救援志工團隊提供）