ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

168回家！熱心志工接力載到高雄　救牠的特搜隊員領養

花蓮光復狗狗168回家！（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

▲特搜隊員救了追挖土機的狗狗，當時還沒想到他們彼此的緣分如此深厚。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

記者李依融／採訪報導

花蓮光復一隻棕色狗狗追著高雄特搜隊的挖土機，隨後被搜救隊員救起，並取名為168，2日上午他搭上「回家專車」，而領養牠的正是當時把牠抱上車的特搜隊員！有趣的是，168雖然是隻淡定狗狗，但唯有看到這名特搜隊員時會激動撒嬌，聽到有人在談論還會哭哭，彷彿他們是失散已久的「天生一對」。

高雄特搜隊9月28日在光復鄉用挖土機執行佛祖路的搜救，突然出現一隻狗狗緊緊跟車，任務告一段落後特搜隊員便把牠抱上車取名為168，並帶到救護站安置，狗狗在車上非常乖巧，一直窩在特搜隊員的身邊彷彿知道自己得救了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

168被送到救護站由志工協助洗澡，過程中大家發現牠是一隻乖巧的狗狗，但似乎不太黏人，沒想到吹毛時讓志工們大改觀。特搜隊員心繫著168，於是到救護站探望，當時168正在吹毛，一看到他就立刻撲上去討摸討抱，不斷把自己的頭塞進對方懷中，這個轉變讓現場志工都超驚訝，直呼「牠怎麼只對你這樣！」，而搜救隊員也寵溺地擼狗，還捧著頭親親，好像原本就是一家人。

花蓮光復狗狗168回家！（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

▲168搭上回家專車，由志工接力帶牠回高雄找爸爸。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

這名隊員經過幾天思考，決定領養168，他先跟著特搜隊返家，而熱心志工接力把168送到高雄爸爸家中，這輛「回家專車」2日上午8時許上路！168似乎知道要回家了，搭車非常乖巧，還趴在後座睡著了。這趟車程先由志工「狗狗運將吉利哥」啟程，並交接給另一名志工凱特，一路護送168回高雄找爸爸。

花蓮光復狗狗168回家！（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

▲168在車上安心睡著了。（圖／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

關心168的志工們看到牠歷經劫難、獲救、在救援站住了幾天，如今終於可以回到最愛的爸爸身邊，都替開超級開心。協助護送168的「狗狗運將吉利哥」說也很開心168即將展開幸福生活，「希望災區的孩子也是，大家日後都有幸福的新生活」。

花蓮光復動物救援站9月27日開始駐點，截至2日上午9時已協助救援醫療120隻貓狗，目前現場仍收容16狗6貓。

▲168聽到志工在討論爸爸帶牠回家，竟然還哭哭了。（影／花蓮光復動物救援志工團隊提供）

關鍵字： 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖花蓮光復救災光復救災狗高雄市特搜隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【妹控哥想趕快接萌娃】直接衝刺狂奔！見面開心立刻抱懷裡XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

168回家！熱心志工接力載到高雄　救牠的特搜隊員領養

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

萌貓「緊抱魚布偶」貼額頭守護　發現奴才要丟連睡覺都不鬆手

傑克羅素「倒車入庫」自己進背包　坐下挪屁股一氣呵成

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

半夜哭哭原來不是傲嬌？熟齡貓需要的「精準營養、照護節奏」比你想的還重要！ 

狗狗心臟病可以活多久？獸醫師提醒「早期辨識＋4大照護關鍵」幫助毛孩安心變老

光復狗狗受困8天獲救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

守宮脫皮留下「整顆頭套」　眼睛鼻子連紋路都超清晰

狗狗被棄養困牆內狹縫1個月　靠喝水存活...民眾破牆搶救！

168回家！熱心志工接力載到高雄　救牠的特搜隊員領養

奇蹟！救災第八天「車上找到倖存狗狗」　志工救援急送醫

萌貓「緊抱魚布偶」貼額頭守護　發現奴才要丟連睡覺都不鬆手

鵝坐湍急泥流中「叫到燒聲」他懊惱救不到　隔天獲救住新家

女路邊撿流浪小貓回家　幾個月後「暴風長大」意外養到混血山貓

10/1「世界黑狗日」歐告專屬！　牠們其實乖巧聰明惹人疼

東森寵物為光復毛孩加油！　顧客一句話店長募集千份糧送災區

光復救出「結泥龜」志工差點抱不動　沖完澡滿血復活優閒散步

感謝飼料罐罐超人！光復毛孩物資已充足　缺人力整理派發

不只鏟子超人！志工妹化身「便當超人」一戶戶送：很想幫忙

試開箱／潤到飆髒話！霧面唇膏中少見的奶潤款　上膚直接融化還不卡紋

YouBike昨晚大當機影響2萬人！　北市交通局開罰微笑單車10萬元

上週才展出！達利作品驚爆「21件是假的」遭義警方扣押

女清潔工性侵客戶！皮帶綑手布塞嘴逞慾　還拍「女女系列」上網賣

萬華魚麵燕餃批發老店入選500碗！純手工老味道在地超過80年

黃鐙輝「騎完阮經天」就入圍金馬！其媽燒香謝豬哥亮　奧斯卡名導西恩貝克也搶獎

AI靠「情勒」留住用戶！　專家示警：利用人性化操控

清淤泥小心「類鼻疽」感染　醫示警1族群易併發重症

埔榮營養師指導長輩DIY健康創意月餅　顧心血管、腸胃也顧美味

寵物動物熱門新聞

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

168回家！　救牠的特搜隊員領養

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

鵝坐泥流「叫到燒聲」　獲救住新家

萌貓緊抱魚布偶　發現要丟超不捨

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

10/1世界黑狗日　牠們也值的人疼

愛貓每天搶照鏡子　她見一幕傻眼

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

幫2貓洗澡　駝背毛雞腿爆氣整天

讀者迴響

熱門新聞

救災第八天「車上找到倖存狗狗」

168回家！　救牠的特搜隊員領養

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

鵝坐泥流「叫到燒聲」　獲救住新家

萌貓緊抱魚布偶　發現要丟超不捨

傑克羅素倒車入庫　動作一氣呵成

光復救出結泥龜　沖完澡優閒散步

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

熟齡貓需要的營養比你想的還重要

狗狗走幾步就喘＝心臟病？獸醫教你辨識不誤判

10/1世界黑狗日　牠們也值的人疼

愛貓每天搶照鏡子　她見一幕傻眼

特搜抱狗涉泥水　她一眼認出愛犬

幫2貓洗澡　駝背毛雞腿爆氣整天

淡定汪168見救命恩人　反差狂撒嬌

熱門寵物影片

更多
光復狗狗受困8天獲救

光復狗狗受困8天獲救

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

歐告搭順風推車差點撲街　趕緊下車逃命：嚇死偶了

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

路邊遇松鼠用小手洗臉　下秒拿尾巴擦臉超可愛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面