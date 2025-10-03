豬其實很聰明？研究揭牠們懂解題、記路線還會用工具

▲研究顯示，豬不僅擁有敏銳的空間記憶與解題能力，還能玩遊戲、感知同伴情緒，展現出超乎想像的智慧與社交魅力。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著動物行為科學不斷進展，研究焦點已從靈長類、齧齒類、海洋哺乳動物與狗，逐漸延伸到過去被忽視的家畜「豬」。國外網站《treehugger》文章中提供，近幾年有多項研究顯示，豬不僅具備複雜的認知能力，還展現出與狗、黑猩猩相似的情感與社交智慧，顛覆了外界對牠們「只會拱土覓食」的刻板印象，引發學界與動物福利專家高度關注。

豬的祖先與天性

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據研究，家豬的祖先是歐亞野豬，因此牠們許多行為與社會結構仍保留野生血統的特性。例如，當不熟識的豬群被混合飼養時，牠們傾向發生衝突，這是源自天生保護族群免於外來者入侵的本能，顯示豬能辨識同群與非同群個體。

常見的家豬在覓食時，也展現出優秀的空間記憶能力，甚至會有「社交策略」：牠們會隱藏食物位置，不讓外來豬得知，顯示豬具備一定程度的社交謀略。

豬也能打電動！

雖然豬在靈巧度與視覺上不及人類，但牠們仍能展現驚人的動作協調與任務理解能力。2020年，美國賓州州立大學研究團隊曾訓練4頭豬用鼻子操控搖桿玩簡單電玩遊戲，並順利完成操作。其他研究也發現，豬能透過記憶解題，甚至展現某種程度的工具使用能力。

豬比狗聰明嗎？

關於豬與狗誰更聰明，目前科學界仍無定論。不過2019年一項研究比較未受訓練的4個月大豬仔與小狗後發現，牠們在回應人類提示時表現相當接近。

研究者指出：「豬與狗在學習理解跨物種訊號的認知能力上並無本質差異，只是狗更自然地把人類視為重要的社交對象，因此能在沒有特別訓練下學得更快。」

豬與人類的互動與溝通

家養或寵物豬在有食物的情境下，更容易嘗試與人互動。即使是與人接觸有限的小豬，只要牽涉到食物，也能很快讀懂人類的指令。

科學家通常透過觀察豬與同伴、母豬與小豬之間的互動來衡量牠們的智慧。例如，在一項觀察38頭母豬與511頭小豬的研究中，那些會主動用鼻子頂小豬、引導牠們行動的母豬，其仔豬存活率更高，顯示溝通行為對群體生存有直接影響。

學習與記憶能力

豬之所以能成為人類飼養的寵物，也是智慧的體現之一。以越南豬（pot-bellied pig）為例，牠們相對容易訓練使用固定位置如廁。

世代以來，松露獵人會訓練豬尋找黑松露，正因牠們擁有敏銳的嗅覺與掘土本能。身為覓食動物的豬，對空間資訊特別敏感，因此能迅速學會在迷宮中導航。在伊利諾大學厄巴納香檳分校的研究中，僅2週大的小豬在T字型迷宮訓練5天後，就能達到80%的正確率，並隨時間逐步進步。

此外，豬能觀察周遭環境並記住重要線索。某項初步自我意識研究顯示，豬能理解鏡子的反射作用，並利用這項知識找出被藏起來的食物。

解題與工具使用

在匈牙利布達佩斯的研究中，科學家測試家養伴侶豬在遇到難題時是否會像狗一樣尋求人類協助。結果顯示，在中性情境下豬會向人靠近，但面對無法解決的問題時，豬傾向持續嘗試自行解決，不像狗會轉向人類尋求幫助。

2015年，一位生態學家首次在動物園觀察到菲律賓瀕危品種「維薩延疣豬」會用樹皮與樹枝挖掘土壤；其中3頭成年母豬甚至利用樹枝築巢。研究推測，這種工具使用行為可能透過社會學習傳承，例如母豬教導小豬。

情緒智商：豬也懂同理心

近年有多項研究探討豬的情緒智商與個性。其中一項以「情緒感染」作為同理心的初階指標，並探討催產素（oxytocin）的角色。

科學家發現，當受過獎勵預期訓練的豬與曾被隔離的豬同放一欄時，後者也會出現相似的期待行為，顯示豬能感知同伴的情緒狀態並產生連動。

此外，豬的判斷與決策也會受心情與個性影響。研究將家豬性格分為**「主動型」與「反應型」**，並發現豬若生活在刺激較多、環境豐富的空間中，會更傾向樂觀地期待獎勵。

社交智商：會玩耍、也懂心機

玩耍行為是豬展現社交智慧的重要指標之一。雖然家豬的福利常以身體狀態衡量，但刊於《Animal Behavior and Cognition》的研究指出，玩耍行為其實更能反映牠們的心理健康與幸福感，因為動物只有在基本需求（如食物與安全）滿足時，才會有心情玩耍。

另一方面，豬在覓食時也可能展現「小聰明」。有研究將16頭豬分組，在有藏食物的場地中進行實驗：先讓一頭豬單獨尋找藏在桶裡的食物，之後再放入另一頭豬。第二頭豬會偷看並跟隨第一頭豬找到食物；更有趣的是，被「跟蹤」的豬在下一輪競爭性覓食時，會改變行為以避免再次被利用。

這些研究顯示，豬並非只會拱土或貪吃的家畜，而是具有認知、情感、社交與學習多方面智慧的動物。牠們能記憶環境、理解鏡子原理、學會玩遊戲、甚至展現同理心與策略性行為。隨著對豬的認知研究持續深入，人類也更能理解並尊重這些看似平凡卻聰慧的生物。