能高越嶺古道14.1K出現台灣黑熊　林業署籲山友提高警覺

▲2023年南投廬山黑熊頻繁出沒 。（非本案照片／記者高堂堯翻攝）

▲2023年南投廬山黑熊頻繁出沒 。（ETtoday資料照，非本案黑熊／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

林業及自然保育署南投分署昨（3）日下午接獲通報，淨山人員於9月29日下午1時許，在能高越嶺道14.1K處目擊一隻台灣黑熊，所幸黑熊發現有人後隨即往邊坡竄逃，並未發生人熊衝突。分署已請天池山莊管理員加強巡查，並提醒山友與居民務必保持警覺。

能高越嶺古道位於中央山脈中段，海拔逾2500公尺，林相茂密、生態資源豐富，是台灣黑熊的重要棲地。南投分署指出，去年9月及11月就曾有登山客在步道4.22K附近通報目擊黑熊紀錄，顯示黑熊在此一帶活動並不罕見。

▲林業署對當地居民進行防熊宣導，望避免人熊衝突。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林業署對當地居民進行防熊宣導，望避免人熊衝突。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分署呼籲山友，若在山區遇見黑熊，務必保持冷靜與安全距離，切勿追逐或拍照，也不要隨意棄置食物。建議登山時結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或發聲器具；若於近距離相遇，應緩慢後退，避免奔跑或挑釁。同時，廚餘及垃圾務必妥善收好並帶下山，避免吸引黑熊覓食。

民眾如有目擊黑熊、發現黑熊入侵或遭誤捕受困等狀況，可立即撥打1999或0800-000-930通報。南投分署強調，黑熊現蹤代表山區生態環境健康完整，期盼民眾親近山林同時，也能共同維護人與野生動物的安全與和諧。

回到最上面