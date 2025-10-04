ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
石虎悄悄回來了！台中農田果園驚喜現蹤　珍稀畫面捕捉

▲▼石虎驚喜現身台中淺山地區。（圖／林業保育署台中分署）

▲石虎驚喜現蹤台中淺山地區。（圖／林業保育署台中分署，下同）

記者董美琪／綜合報導

台中淺山地區的石虎正悄悄回到山村與果園，留下珍貴活動身影。林業及自然保育署台中分署在10月5日「石虎日」前夕公布最新監測成果，發現石虎的活動範圍逐步從東勢與和平交界山區，延伸至東勢、新社等淺山果園與農田。多位農民與社區居民透過自動相機捕捉到石虎自在穿梭的影像，顯示農村與山林間的生態廊道正在恢復，友善農作與社區參與已成為石虎保育的重要力量。

台中分署指出，近10年監測顯示，105年間石虎僅零星出現在大安溪流域及東勢、和平交界山區。107至109年間，石虎點位略有增加，但仍集中在山區。近兩年，東勢淺山與大甲溪沿岸的活動紀錄明顯增加，且高度重疊於分署推動的「友善石虎農作標章」田區，顯示友善農業與社區保育行動已初見成效。這也讓長期努力的農民與社區相當振奮。

▲▼石虎驚喜現身台中淺山地區。（圖／林業保育署台中分署）

東勢地區位於「台中西部淺山保育軸帶」核心，是中部石虎族群交流的重要廊道。台中分署攜手農民推動「友善石虎農作標章」，截至今年9月底，已有36位農民取得標章認證，實踐不使用除草劑、草生栽培、不放養犬貓等友善措施。部分農民甚至在田區與果園成功拍攝到石虎活動影像，例如軟埤坑的田家瑞在培育椴木香菇田區就捕捉到石虎身影，農民劉其忠與陸巧嵐則連續2年在果園拍到石虎。這些紀錄證明，友善農作能提供野生動物安全生活環境，也象徵石虎再次回到農村生活圈。

▲▼石虎驚喜現身台中淺山地區。（圖／林業保育署台中分署）

社區的參與同樣發揮關鍵力量。大茅埔社區今年首次在大甲溪流域紀錄到石虎頻繁活動，並利用GIS資料庫追蹤牠們的遷徙路徑；軟埤坑社區也成功拍到石虎走進農園，並開展社區監測人才培訓，鼓勵居民共同守護生態。台中分署持續舉辦友善農業推廣工作坊，教導農民架設自動相機與進行農田生態調查，並有農民自發團購近40台相機，希望捕捉更多農田裡的生態驚喜。

台中分署提醒，棲地破壞與破碎化仍是石虎生存最大挑戰。自111年起，分署已在東勢、石岡、新社等地推動友善環境產業，透過標章制度、農民輔導與社區合作，落實生態保育；社區與農民自主架設相機、投入監測，也讓生態資料更完整，有助保育政策調整與推動。分署呼籲大眾支持「友善石虎農作標章」等友善農產品，讓消費力量助保育，共同守護這群低調卻珍貴的野生鄰居。

▲▼石虎驚喜現身台中淺山地區。（圖／林業保育署台中分署）

