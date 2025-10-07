嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

▲「水管虎」一動也不動，嚇壞遊客還笑翻網友。（圖／翻攝自微博）

（圖文／CTWANT

大陸河南洛陽欒川竹海野生動物園，最近有一隻老虎因「太會裝」意外走紅。牠嘴裡叼著一根水管、一動不動站在水邊，姿勢之完美讓不少遊客誤以為是新裝的雕像，直到牠忽然動了一下，全場爆笑。

從社群上的影片可見，只見老虎嘴咬著水管、眼神放空、四肢紋風不動，彷彿被定格一般，讓不少遊客誤以為是動物園擺設，結果牠忽然動了一下，全場爆笑！該段影片近日在網路瘋傳，網友看完忍不住笑稱「原來老虎也能玩cosplay」、「根本活體藝術裝置」，更封牠為「真．虎口瀑布」。

▲老虎咬水管成「活體雕像」，網友封號「真．虎口瀑布」。（圖／翻攝自微博）

動物園表示，這隻「雕像虎」當時只是蹲在水邊玩耍，剛好咬著水管沒放開，才意外上演「定格演出」。而牠這種毫無偶包的行為，也讓不少網友表示超療癒，甚至有人說：「好像看到自己週一的樣子。」

▲像般定格的「水管虎」意外爆紅，成動物園最新人氣王。（圖／翻攝自微博）

不只這隻「水管虎」，網友也點名另一位「重量級網紅虎」——東北虎林園的「二埋汰」。牠不愛乾淨，專愛在泥巴裡打滾，堪稱「貓科泥王」，是少數被大家公認「最邋遢的老虎」。有趣的是，還有網友敲碗：「快讓水管虎去幫二埋汰洗個澡啦！」

這些動物的「搞怪行徑」也被認為是動物個性的自然展現，專家指出，這代表牠們在圈養環境中能夠自由探索，展現出本能與個性。

不少網友看完紛紛留言：「人生太難，我也想咬根水管放空」、「出社會之後，我就是那隻不動的老虎」、「想請問，水管哪裡買？」、「牠才是真正的躺平之王」。

