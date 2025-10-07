ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

「水管虎」一動也不動，嚇壞遊客還笑翻網友。（圖／翻攝自微博）

▲「水管虎」一動也不動，嚇壞遊客還笑翻網友。（圖／翻攝自微博）

（圖文／CTWANT

大陸河南洛陽欒川竹海野生動物園，最近有一隻老虎因「太會裝」意外走紅。牠嘴裡叼著一根水管、一動不動站在水邊，姿勢之完美讓不少遊客誤以為是新裝的雕像，直到牠忽然動了一下，全場爆笑。

從社群上的影片可見，只見老虎嘴咬著水管、眼神放空、四肢紋風不動，彷彿被定格一般，讓不少遊客誤以為是動物園擺設，結果牠忽然動了一下，全場爆笑！該段影片近日在網路瘋傳，網友看完忍不住笑稱「原來老虎也能玩cosplay」、「根本活體藝術裝置」，更封牠為「真．虎口瀑布」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老虎咬水管成「活體雕像」，網友封號「真．虎口瀑布」。（圖／翻攝自微博）

▲老虎咬水管成「活體雕像」，網友封號「真．虎口瀑布」。（圖／翻攝自微博）

動物園表示，這隻「雕像虎」當時只是蹲在水邊玩耍，剛好咬著水管沒放開，才意外上演「定格演出」。而牠這種毫無偶包的行為，也讓不少網友表示超療癒，甚至有人說：「好像看到自己週一的樣子。」

像般定格的「水管虎」意外爆紅，成動物園最新人氣王。（圖／翻攝自微博）

▲像般定格的「水管虎」意外爆紅，成動物園最新人氣王。（圖／翻攝自微博）

不只這隻「水管虎」，網友也點名另一位「重量級網紅虎」——東北虎林園的「二埋汰」。牠不愛乾淨，專愛在泥巴裡打滾，堪稱「貓科泥王」，是少數被大家公認「最邋遢的老虎」。有趣的是，還有網友敲碗：「快讓水管虎去幫二埋汰洗個澡啦！」

這些動物的「搞怪行徑」也被認為是動物個性的自然展現，專家指出，這代表牠們在圈養環境中能夠自由探索，展現出本能與個性。

不少網友看完紛紛留言：「人生太難，我也想咬根水管放空」、「出社會之後，我就是那隻不動的老虎」、「想請問，水管哪裡買？」、「牠才是真正的躺平之王」。

延伸閱讀
已婚女兒照顧中風父10餘年！爸仍喊「遺產全給兒子」　10年後下場曝
他戴15層口罩狂喊「同志給我癌症」！美航班乘客鬧事　航班被迫轉降芝加哥
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

打烊寵物店被神秘客闖入　老闆發現「浪浪安心在狗床睡著」爆紅

虎斑貓「濾水袋套頭」剪指甲超氣　臉擠變形堅持要啃奴才手

10歲老阿金「最愛熊熊壞掉」　擔心盯爸拿針線做手術

石虎悄悄回來了！台中農田果園驚喜現蹤　珍稀畫面捕捉

搜救犬穿梭災區沒穿裝備　台南K9曝關鍵原因與慘痛案例

醫曝中秋千萬別讓貓戴柚子帽！2成分會引起過敏　誤舔食恐上吐下瀉

貪吃臘腸回阿嬤家闖禁地　4小貓「炸成奶瓶刷」牠嚇到不敢動

眼鏡蛇闖進住宅大樓　住戶開電梯門驚見「抬頭劇毒蛇」嚇壞急逃

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

傑克羅素「倒車入庫」進背包　坐下挪屁股一氣呵成超可愛

黑龍洗澡

黑龍一甩毛塵土紛飛

44KG拉拉以為自己是小犬！　顧著看風景...腳下踩著爸XD

守宮照鏡子10分鐘欣賞帥臉　偷笑擺Pose被自己迷倒XD

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

三兄弟挖2小時救出16歲黑狗　家也受災「但感謝各路超人相助」

光復狗狗受困8天獲救

救援站撤場剩下黑狗狗　鏟子超人心疼哭：怎麼可以只有你沒有家

覺得自己太好看！收容所萌貓「愛上照鏡子」　陶醉表情包爆紅

女在新家廁所聽淒厲叫聲嚇壞　破牆救出「2隻毛寶貝」畫面曝

窗簾飄動「碰到屁股」　比熊躺地睡翻被嚇醒：誰摸我？

眼鏡蛇闖進住宅大樓　住戶開電梯門驚見「抬頭劇毒蛇」嚇壞急逃

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

搜救犬穿梭災區沒穿裝備　台南K9曝關鍵原因與慘痛案例

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

醫曝中秋千萬別讓貓戴柚子帽！2成分會引起過敏　誤舔食恐上吐下瀉

虎斑貓「濾水袋套頭」剪指甲超氣　臉擠變形堅持要啃奴才手

H姓記者聲明：報社主管指名跟王鴻薇合作　親揭離開聯合報原因

響應世界心理健康日　新北市圖推動親子SEL共學

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

日本「熊災年」傷亡創紀錄！野熊暴走下山搶食　日政府警告

日男偶像街頭全裸疑遭設局？　「披1布條探頭張望」9秒神秘片流出

防洪再升級！新北中港東抽水站更新　增9.6萬噸滯洪空間

敏感肌也適用！秋冬必備「4款保濕霜」讓肌膚乖乖聽話

安格斯12星座一周運勢10／6-10／12　天秤氣場大增、射手直球對決助脫單

診所幼兒流感疫苗出包「只打半劑」衛生局要查　疾管署揭補打原則

桃竹苗分署推職前訓練　青年每月可領8千元學習獎勵金

寵物動物熱門新聞

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

虎斑貓濾水袋套頭　氣到臉變形

老阿金熊熊壞掉　擔心盯爸做手術

石虎驚喜現蹤台中淺山！珍稀畫面捕捉

搜救犬災區沒穿裝備　關鍵原因曝

別讓貓戴柚子帽　2成分會引起過敏

貪吃臘腸闖禁地　4小貓炸成奶瓶刷

眼鏡蛇闖大樓　住戶見抬頭劇毒蛇嚇壞

收容所萌貓愛上照鏡子　陶醉表情包爆紅

窗簾碰到屁股　比熊被嚇醒超問號

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

鸚鵡穿蟑螂裝　本色出演神還原

讀者迴響

熱門新聞

小姐的鳥不見了　北市動保處「搶出養」疑有內幕

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場

打烊寵物店被神秘客闖入　浪浪安心在狗床睡著

虎斑貓濾水袋套頭　氣到臉變形

老阿金熊熊壞掉　擔心盯爸做手術

石虎驚喜現蹤台中淺山！珍稀畫面捕捉

搜救犬災區沒穿裝備　關鍵原因曝

別讓貓戴柚子帽　2成分會引起過敏

貪吃臘腸闖禁地　4小貓炸成奶瓶刷

眼鏡蛇闖大樓　住戶見抬頭劇毒蛇嚇壞

收容所萌貓愛上照鏡子　陶醉表情包爆紅

窗簾碰到屁股　比熊被嚇醒超問號

女撿流浪小貓回家　意外養到混血山貓

鸚鵡穿蟑螂裝　本色出演神還原

守宮照鏡10分鐘　被自己迷倒

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

傑克羅素「倒車入庫」進背包　坐下挪屁股一氣呵成超可愛

傑克羅素「倒車入庫」進背包　坐下挪屁股一氣呵成超可愛

黑龍洗澡

黑龍洗澡

黑龍一甩毛塵土紛飛

黑龍一甩毛塵土紛飛

44KG拉拉以為自己是小犬！　顧著看風景...腳下踩著爸XD

44KG拉拉以為自己是小犬！　顧著看風景...腳下踩著爸XD

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面