救援站撤場剩下黑狗狗　鏟子超人心疼哭：怎麼可以只有你沒有家

花蓮光復動物救援站7日撤場，最後剩下一隻黑狗尚未被領養，鏟子超人@yu1223_在最後一刻趕到現場，想領養這隻黑狗狗，然而事發突然難以得到家人立即支持，這讓她難過不已，哭著說「怎麼可以只剩牠沒有家，對不起」，真情流露讓網友們都感受到她的遺憾，希望黑狗狗能找到專屬的幸福。

▲救助站的毛孩們都送養了，僅剩黑狗狗最後一刻仍沒能找到家。



@yu1223_在台北生活，災後回到花蓮老家幫忙，老家原本養了一隻叫做「旺旺」的黑狗，然而旺旺誤食毒藥離世，這讓她一直很難過。她6日看到光復動物救援站要撤場的消息，就想著到現場看看有沒有有緣狗狗，7日下午她在佛祖街鏟土時，突然看到消息剩下2隻狗狗沒被領養，最後時間是下午3時，之後狗狗就會被送到花蓮收容所躍動園區。

▲鏟子超人搭上小蜜蜂機車，一路趕往糖廠看狗狗。

@yu1223_見狀立刻聯繫小蜜蜂，一路搭機車奔到糖廠救援站，當時花蓮防疫所人員已經來交接，她得知另外一隻黃狗已被領養，就只剩下這隻乖巧的黑狗狗，當下她心想「太巧了吧！」，因為她就是希望領養黑狗狗。@yu1223_原本想「先斬後奏」把黑狗狗帶回家，但現場志工建議她先跟家人溝通，然而事發突然，難以得到家人立即的支持，她只能作罷。

@yu1223_不捨只剩下黑狗狗沒有被領養，一邊哭著一邊撫摸著狗狗說「不行只有你沒有家啊！對不起，我很想帶你回家」，對她來說，看著黑狗狗被帶到收容所安置，心裡實在有滿滿的難過，只能祈禱之後狗狗會有很棒的家。

▲黑狗狗非常乖巧,@yu1223_很難過沒能帶走牠。

@yu1223_不僅投入鏟子超人的工作深入佛祖街幫忙，她還把鳳林老家整理好，免費提供女性鏟子超人留宿，她預計將在災區幫忙到10日再回到北部。

這隻沒能被領養的黑狗狗目前已送到花蓮收容所躍動園區安置，需經過結紮等過程，預計2個月後才會發布領養資訊，照顧過牠的志工都說，這隻狗狗非常乖巧親人，大家都遺憾最終在現場沒能幫狗狗找到家，但是都給予滿滿的祝福，希望黑狗狗很快就能找到專屬的幸福。

▲@yu1223_非常想念老家的天使黑狗「旺旺」，很遺憾沒能幫上剩下的黑狗狗。