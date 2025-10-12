高雄壽山驚見「獼猴獵殺鴿子」！專家揭真相：野生動物行為

▲台灣獼猴抓咬鴿子，鴿子最後奄奄一息。（圖／翻攝自臉書社團「高雄柴山樂遊交流」）

圖文／CTWANT

高雄壽山地區近日出現一段引起討論的影片，一名山友在臉書社團貼出，從畫面中可以看到一隻台灣獼猴抓住一隻鴿子，鴿子掙扎了短暫時間後幾乎失去生命力。原PO形容這段影片宛如「獵殺現場」，引發部分民眾擔憂。對此，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟也說明，這是動物行為的一環，民眾不用干涉。

根據新竹市立動物園的說明，台灣獼猴是台灣特有、而且「唯一」的靈長類野生動物。台灣的山區，從平地到海拔3300公尺的高山，都可發現牠們的蹤跡。台灣獼猴屬於日行性群居動物，屬於同一個猴群的獼猴，彼此之間常用理毛的行為來表達彼此的友善。當面臨敵人威脅時，獼猴會猛力搖晃樹枝，做出張口咧嘴的威嚇動作。因保育工作執行的成效，目前台灣獼猴數量增加，為普遍而常見的物種。

高雄壽山近日出現一段影片，一隻台灣獼猴抓住一隻鴿子，鴿子掙扎後幾乎失去生命力，原PO形容是「獵殺現場」。對此，根據《自由時報》的報導，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，獼猴屬雜食性，偶爾捕食小型動物是自然行為，民眾無需干涉。

▲鴿子因掙扎羽毛掉落一地。（圖／翻攝自臉書社團「高雄柴山樂遊交流」）

影片中小雄猴並未咬鴿子，而是在拔毛，行為更像玩耍。林美吟推測鴿子可能受傷或生病，因此被獼猴撿走。林美吟提醒，遊客遇到類似情況應保持觀察，並注意前往獼猴常出沒區時，食物不要外露，以免影響野生動物行為。

事實上，台灣獼猴在107年從保育類調整為一般類，顯示近年台灣保育觀念的進步及保育工作執行的成效。在台灣各山區經常可見台灣獼猴的身影，同時也讓這些地區面臨嚴重的人猴問題，遊客經常遇到台灣獼猴攻擊、搶食，農夫種的水果蔬菜被偷吃。應禁止餵食野生動物、食物不外露、不觸碰不干擾，並瞭解猴子的肢體語言。如果你遇到新竹動物園的台灣獼猴

