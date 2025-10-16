她每天向貓抱怨老闆　喵星人第一次見面就認出「哈氣撲打」

▲網友分享愛貓竟然聽得懂她的抱怨，準確認出老闆是哪位。（圖／達志示意圖／示意圖，非本文提及動物）



記者李依融／綜合報導

大陸一名上班族意外見證「貓的報仇」，平時常向家中愛貓抱怨老闆，沒想到當老闆登門作客時，貓咪立刻認出「讓媽媽不開心的人」，不但哈氣炸毛、還直接衝上前出爪狂揍，嚇得眾人傻眼。飼主一邊急忙緩頰，一邊又忍不住在心裡偷笑，直呼貓咪實在太有靈性。

這名女飼主家中養有兩隻貓，一公一母，平時因工作繁忙、經常加班到深夜回家，總會忍不住向貓咪們傾訴上班的不滿，包括老闆讓她壓力過大、情緒低落等。沒想到長期下來，貓咪似乎真的「聽進去了」，牢牢記住了這位讓主人情緒低落的罪魁禍首。

某天老闆與同事前來家中作客，剛進門時貓咪表現得警覺異常，先是對老闆哈氣炸毛，接著竟直接撲上去揍了好幾下。老闆原以為是貓咪怕生，連忙坐下安撫，卻被貓咪更猛烈地攻擊，場面一度尷尬又滑稽。飼主趕緊抱住貓咪連聲道歉，心裡卻忍不住偷笑。

飼主也透露，先前她出國時拜託朋友代為照顧愛貓，沒想到貓咪竟然絕食抗議，似乎對主人的「不告而別」十分不滿。直到她透過視訊與貓咪「解釋」，貓咪才逐漸恢復正常進食，讓她更加確信這隻貓咪不僅聰明，還非常懂得人情冷暖。

這段有趣的經歷讓網友笑翻，紛紛留言「好想知道老闆的表情」、「這貓太護主了吧」、「以後老闆應該不敢再來作客」。也有人感嘆，動物的感情其實比人更真誠，只要主人受委屈，牠們總會第一個挺身而出。