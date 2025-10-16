項圈橘貓「芬達」內湖遊蕩被通報　飼主離世剩牠流落街頭

▲芬達戴著項圈在路上遊蕩，被熱心民眾通道救援。（圖／台北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

台北市內湖區一隻叫做「芬達」的橘貓在路上遊蕩，經過調查才知道飼主已經離世，所幸親人親切的芬達在收容所待了1個月多後，成功找到新家。

芬達今年8月15日在內湖民權東路上遊蕩，由於牠戴著項圈，很快就被通報帶到動物之家安置。動保處表示，查詢寵物登記時，芬達是一隻7歲貓咪，體重約6公斤，然而飼主已過世，也沒有家人能繼續照顧，因此只能暫時安置在動物之家等待領養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

芬達一開始因為緊張只敢縮在角落，在志工細心的陪伴下，牠才逐漸卸下心房展現親人活潑的性格，9月初開放領養，不久後便找到有緣的新主人，目前已經過著幸福的日子。動保處表示，目前動物之家仍有360隻貓待認養，其中有20隻是橘貓，希望這些毛孩也能像芬達一樣，找到幸福的家。

動保處表示，歡迎大家到台北市動物之家參觀領養，只要成功認養，可享終身免費狂犬病疫苗接種、寵物保險及健康檢查等福利。動保處也提醒，飼主應提前安排接手照護人，若飼主過世，家屬需儘速至寵物登記站辦理變更手續，避免寵物因無人照顧而流落街頭，這不只是責任的延續，更是對毛孩最深的愛。

▲台北市動物之家還有許多貓咪等待領養。（圖／台北市動保處提供）