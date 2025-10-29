桃園11隻狗狗「睡在排泄物旁」　飼主消失多日鄰居急求援

▲桃園賴姓男收養的11隻狗無人照顧，環境十分雜亂。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



桃園市一處民宅內被發現飼養著11隻狗狗，房間內的環境十分雜亂，充滿了排泄物。據了解，屋主賴姓男子被警方帶走多天，愛媽得知後趕緊來協助餵狗，以免狗狗挨餓。桃園市動物保護處表示，今日（29日）已派員前往，將9隻狗狗沒入，其餘2隻則由原飼主帶回，目前正在著手聯絡賴姓飼主的情況。

桃園市政府動物保護處技正楊旻蓉表示，接獲通報後同仁立即前往該區，請里長聯絡地主並與警方一同協查，現場有看見食物和水，不過同時也有不少愛狗人士在場，因此無法推斷賴男原先是否有提供飲食。現場犬隻經掃描晶片後發現共有9隻在賴男名下，目前全數送往動物醫院檢查，另外2隻狗狗為寄養，原飼主收到通知後表示自己也受到賴男的欺瞞，因此想將狗狗帶回。

住在附近的愛媽「于菁」和《ETtoday寵物雲》分享，其實早在2023年時就曾向相關機關通報賴男的行徑，皆不了了之。據傳賴男數年來多次利用「收養、寄養可憐的狗狗」來詐騙贊助，事實上卻並未盡到妥善照顧的責任，甚至是導致不少毛孩營養不良、身患重病。這次事件被發現的起因為于菁注意到收養人疑似長達數十天未回家，前往關心犬隻卻發現牠們都睡在糞便旁邊，嚇得她立馬通報，並偕同一些愛心人士投入救援。

動保處目前正在進行公文的處理，將盡快聯絡賴姓飼主本人了解緣由，不過根據現場動物生活的狀態與狀況來看，他可能已經違反《動物保護法》第5條及第6條，詳細罰則還須待相關機關調查結過出爐後才能得知。被沒入的犬隻未來將會開放收養，目前待檢查後將先安置在收容所內。

