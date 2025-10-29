ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

桃園11隻狗狗「睡在排泄物旁」　飼主消失多日鄰居急求援

▲桃園男疑似被羈押　再度收養11隻狗無人照顧只能「睡在排泄物旁」。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲桃園賴姓男收養的11隻狗無人照顧，環境十分雜亂。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

桃園市一處民宅內被發現飼養著11隻狗狗，房間內的環境十分雜亂，充滿了排泄物。據了解，屋主賴姓男子被警方帶走多天，愛媽得知後趕緊來協助餵狗，以免狗狗挨餓。桃園市動物保護處表示，今日（29日）已派員前往，將9隻狗狗沒入，其餘2隻則由原飼主帶回，目前正在著手聯絡賴姓飼主的情況。

▲桃園男疑似被羈押　再度收養11隻狗無人照顧只能「睡在排泄物旁」。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲據傳賴男曾定期收到狗狗原飼主的寄養費，然而卻並未妥善照顧。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

桃園市政府動物保護處技正楊旻蓉表示，接獲通報後同仁立即前往該區，請里長聯絡地主並與警方一同協查，現場有看見食物和水，不過同時也有不少愛狗人士在場，因此無法推斷賴男原先是否有提供飲食。現場犬隻經掃描晶片後發現共有9隻在賴男名下，目前全數送往動物醫院檢查，另外2隻狗狗為寄養，原飼主收到通知後表示自己也受到賴男的欺瞞，因此想將狗狗帶回。

▲桃園男疑似被羈押　再度收養11隻狗無人照顧只能「睡在排泄物旁」。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼9隻狗狗被動保處沒入。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲桃園男疑似被羈押　再度收養11隻狗無人照顧只能「睡在排泄物旁」。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

住在附近的愛媽「于菁」和《ETtoday寵物雲》分享，其實早在2023年時就曾向相關機關通報賴男的行徑，皆不了了之。據傳賴男數年來多次利用「收養、寄養可憐的狗狗」來詐騙贊助，事實上卻並未盡到妥善照顧的責任，甚至是導致不少毛孩營養不良、身患重病。這次事件被發現的起因為于菁注意到收養人疑似長達數十天未回家，前往關心犬隻卻發現牠們都睡在糞便旁邊，嚇得她立馬通報，並偕同一些愛心人士投入救援。

▲桃園男疑似被羈押　再度收養11隻狗無人照顧只能「睡在排泄物旁」。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲被沒入的狗狗在送往動物醫院檢查後才會重新開放領養。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲桃園男疑似被羈押　再度收養11隻狗無人照顧只能「睡在排泄物旁」。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛媽提到，賴男的住所及飼養環境多年來一直都很雜亂。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

動保處目前正在進行公文的處理，將盡快聯絡賴姓飼主本人了解緣由，不過根據現場動物生活的狀態與狀況來看，他可能已經違反《動物保護法》第5條及第6條，詳細罰則還須待相關機關調查結過出爐後才能得知。被沒入的犬隻未來將會開放收養，目前待檢查後將先安置在收容所內。

▲桃園男疑似被羈押　再度收養11隻狗無人照顧只能「睡在排泄物旁」。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲賴男被羈押前疑似有請友人代替幫忙餵食。（圖／愛媽于菁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 收養詐騙沒入桃園不當飼養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【滾滾泥流】燕子口堰塞湖恐潰決！ 立霧溪「水流狂衝」居民緊急撤離

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

愛犬陪伴14年撿漂流木　他把回憶做成雕像：戴上項圈像你還在

狗狗詭盯著天空「頭部不停左右晃」　女好奇一看嚇：真的超壯觀

特別訂製「高加索」超大雨衣　媽精選配色被網調侃：像外科醫師

天天出現在公園陪散步　女雨天發現浪貓原地「淋雨癡等」感動收編

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

15歲橘白貓松山車站落軌消失　站務人員軌道搜尋、誘捕仍未果

宿舍窗外「粉鼻飛鼠」睡到四腳朝天　她驚喜：好像小熊！

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

半夜取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

哈士奇回家激動先找警衛　伯伯超寵牠餵零食不手軟

高齡貓咪天天巡房顧寶寶　一聽哭聲秒溫柔踏踏安撫

出國21天！姊裝路人接柴回家　牠秒認出直奔討抱抱：好想妳

光復狗狗受困8天獲救

桃園11隻狗狗「睡在排泄物旁」　飼主消失多日鄰居急求援

擼柯基開「雙向同拍」錄影自己嚇壞　原來狗狗視角這麼可怕

千萬別亂剪！貓鬍鬚竟藏「第六感」　專家揭背後驚人功能

凶狠浪貓天天趴窗外偷看　幾個月後「自願被收編變萌貓」網感動

15歲橘白貓松山車站落軌消失　站務人員軌道搜尋、誘捕仍未果

開車突感覺有東西在動　男低頭一看「1.5公尺毒蛇爬腳邊」崩潰

宿舍窗外「粉鼻飛鼠」睡到四腳朝天　她驚喜：好像小熊！

國際火線／全面啟動！川普總統第三任期，逐步實現中

台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳　2主動式標的入列

大烏龍！紀錄台沒發現張宗憲早該驅逐出場　多打了4分鐘還拿3分

大江購物中心北側要蓋社宅　推年青族群共享房型

機器人預約自助取書　桃園市立圖書館青埔智慧科技分館啟用

桃園敬老卡福利再升級　提升台鐵補貼與開放YouBike電輔車

AI帶動散熱需求　邁萪預計11月下旬掛牌上市

長庚婦癌權威賴瓊慧教授　當選國際女醫師協會副理事長暨亞太地區主席

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

寵物動物熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

高加索訂製雨衣　配色像手術服

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

15歲橘白貓竄出籠　消失在松山車站

宿舍窗外「飛鼠」睡到四腳朝天

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

擼狗視角自己嚇壞：原來這麼可怕

開車感覺有東西　男發現「毒蛇爬腳邊」崩潰

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

讀者迴響

熱門新聞

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

14年愛犬離世　他把信物做成雕像

狗詭盯著天空「不停晃頭」　女好奇一看嚇

高加索訂製雨衣　配色像手術服

天天公園陪散步　女發現浪貓「淋雨癡等」感動

歐告玩窗簾困住　媽先爆笑再救狗

15歲橘白貓竄出籠　消失在松山車站

宿舍窗外「飛鼠」睡到四腳朝天

凶狠浪貓天天窗外偷看　幾個月後「自願被收編」

取貨「取到黃金鼠」　遭棄地板紙盒

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

擼狗視角自己嚇壞：原來這麼可怕

開車感覺有東西　男發現「毒蛇爬腳邊」崩潰

鯉魚嫌水髒　直接含氧氣管呼吸

阿金穿雨鞋同手同腳　媽看戲笑翻

熱門寵物影片

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

小歐告「黃袍加身」卡窗簾無辜臉　媽決定先笑完再救狗

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

3周沒見！媽偽裝路人接柴犬　牠秒認出還開飛機耳：想妳了

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面