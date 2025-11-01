ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

東森寵物X自然主義捐飼料保健品　總值99萬慶祝「狗狗節」

自然主義捐糧。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物攜手自然主義，捐出營養的飼料與保健品。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物攜手歐系品牌自然主義NatureBridge，發起「愛心助浪・營養加餐」公益行動」，在9月9日狗狗節捐出市值超過99萬元的犬糧與保健品，幫助收容所毛孩補充營養、恢復健康，一起期待邁向新生活。

自然主義NatureBridge2022年進入台灣市場，以「回歸自然、吃得純粹」為核心理念，秉持北歐飲食精神，融合草本食補概念，嚴選多樣蔬果與天然草本，讓毛孩在每一餐都能獲得均衡營養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次公益活動中，自然主義特別捐出「大型成犬草本犬糧」作為主要物資，送往全台多個動物之家。考量多數收容犬為中大型犬，品牌設計的大顆粒配方可幫助狗狗慢慢咀嚼、避免狼吞虎嚥，草本成分更有助於維持消化與皮毛健康。自然主義團隊表示，「希望能用最實際的方式回饋社會，讓浪浪們也能吃得安心又健康，等待屬於牠們的新家。」

新北市政府動保處感謝東森寵物與自然主義長年投入動保公益，為浪浪帶來實質幫助，成為動保圈中穩定且溫暖的力量。動保處代表表示，「感謝企業將品牌力量化為實際行動，為收容動物送上營養與愛心，也希望藉此呼籲更多民眾加入『認養不棄養』的行列，讓浪浪有機會回到家庭懷抱。」

東森寵物與自然主義也共同呼籲，消費者的每一次購買，都是改變浪浪命運的力量。未來雙方將持續推動「企業 × 公益」合作計畫，讓愛不只是節日的象徵，更成為陪伴毛孩一生的溫度。

自然主義捐糧。（圖／東森寵物提供）

▲共捐出市值99萬元犬糧與保健品，希望毛孩們狗狗節快樂。（圖／東森寵物提供）

關鍵字： 東森寵物自然主義

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思擺脫前公司後發新歌了　「唱全英文」錄音超認真

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

健身房遇被拋棄浪浪　「淋濕小狗無助望門」女暖心救援網感動

公寓汪參觀新家　目睹「專屬後院草皮」嗨翻當場做記號

非洲「捲毛獅」爆紅！自然捲鬃毛像髮廊燙的　網讚：根本希臘男神

女飼主收養新家人　黃金獵犬發現是「收容所好兄弟」超暖反應曝

拉布拉多留在家2小時「吃掉64300元」　奴才一進門只能哭了

東森寵物X自然主義捐飼料保健品　總值99萬慶祝「狗狗節」

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

鐵門緩緩升起以為有猛獸　「短腿胖貓咪」現身5口吃掉一大塊肉

33KG惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼：我只是叫牠不要翻垃圾桶

叫牠都不理！狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」　網讚：最棒取名法

惡霸犬撞飛門

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

鬥牛犬下車直衝店內洗澡　賣力爬階梯就定位超可愛

跟柯基「雙向同拍」錄影嚇壞　狗狗視角的奴才真可怕XD

傻阿金追浪犬暴衝撞壞鐵門　闖禍後...回頭找主人呼呼XD

貓咪把沙坑區當成貓砂盆　挖半天解放還不忘撥沙！

帶愛犬過馬路被機車上狗兇　牠狠瞪大聲吠＋跳車被攔！

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

黏人橘貓爬到小主人身上　抱住狂蹭撒嬌不肯放過他

整包「鎮定零食」嗑光沒效！　犯人超嗨燦笑挨罵尾巴還在搖

健身房遇被拋棄浪浪　「淋濕小狗無助望門」女暖心救援網感動

「豬咪」超愛躺陽台曬太陽　圓滾滾身材惹網笑：怎麼有海豹？

報告放桌上「倍感鴨力」　奴才無奈：是可以這樣踩的嗎

公寓汪參觀新家　目睹「專屬後院草皮」嗨翻當場做記號

日本外相、防相接連發聲挺台灣　駁中國抗議、重申台海和平重要性

小熊不留人！日籍強投今永昇太拒執行選項　放棄4.6億投身自由市場

日本舞者在台灣住飯店「行李全被偷」　警要查2名清潔工

快訊／黃明志現身警局投案　友人陪同下車先自拍

快訊／黃明志消失2天遭通緝　深夜終於現身警局到案：我不會逃

快訊／太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

美財長鬆口！輝達Blackwell晶片「有望賣中國」　最快2年內解禁

停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」！踢鐵板遭判罰50萬

黃明志逃往泰國？「最強奶媽」曬截圖求救：請當地朋友給我消息

寵物動物熱門新聞

女健身房遇淋濕小狗　暖心救援網感動

公寓汪見新家　後院嗨翻留記號

非洲「捲毛獅子」爆紅！網讚：根本希臘男神

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

拉拉看家吃掉64300元　奴才哭了

東森寵物X自然主義　捐99萬飼料

豬咪愛曬太陽　圓滾滾躺地像海豹

鐵門緩升起以為有猛獸　胖貓咪現身

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

桌上報告被鎮鴨　奴才超無奈

擔心虎鯨母子近親繁殖　飼養員幫「打手槍」紓壓

宿舍窗外「飛鼠」睡到四腳朝天

汪吞掉整包鎮定零食　挨罵還燦笑

讀者迴響

熱門新聞

女健身房遇淋濕小狗　暖心救援網感動

公寓汪見新家　後院嗨翻留記號

非洲「捲毛獅子」爆紅！網讚：根本希臘男神

女收養新家人　阿金發現是「收容所好友」

拉拉看家吃掉64300元　奴才哭了

東森寵物X自然主義　捐99萬飼料

豬咪愛曬太陽　圓滾滾躺地像海豹

鐵門緩升起以為有猛獸　胖貓咪現身

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

叫牠都不理　狗狗聽到1名字突「抬頭微笑」

桌上報告被鎮鴨　奴才超無奈

擔心虎鯨母子近親繁殖　飼養員幫「打手槍」紓壓

宿舍窗外「飛鼠」睡到四腳朝天

汪吞掉整包鎮定零食　挨罵還燦笑

女喵喵叫想收編浪浪　黑貓竟聽懂「自己走進屋」

熱門寵物影片

更多
惡霸犬撞飛門

惡霸犬撞飛門

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

虎斑被爸「強制洗臉」舌吻含耳朵　眼神死：我要回去流浪

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

歐告闖禍「咬爆媽媽鞋子」　叼枕頭保護自己：妳別激動

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面