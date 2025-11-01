東森寵物X自然主義捐飼料保健品　總值99萬慶祝「狗狗節」

▲東森寵物攜手自然主義，捐出營養的飼料與保健品。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物攜手歐系品牌自然主義NatureBridge，發起「愛心助浪・營養加餐」公益行動」，在9月9日狗狗節捐出市值超過99萬元的犬糧與保健品，幫助收容所毛孩補充營養、恢復健康，一起期待邁向新生活。

自然主義NatureBridge2022年進入台灣市場，以「回歸自然、吃得純粹」為核心理念，秉持北歐飲食精神，融合草本食補概念，嚴選多樣蔬果與天然草本，讓毛孩在每一餐都能獲得均衡營養。

此次公益活動中，自然主義特別捐出「大型成犬草本犬糧」作為主要物資，送往全台多個動物之家。考量多數收容犬為中大型犬，品牌設計的大顆粒配方可幫助狗狗慢慢咀嚼、避免狼吞虎嚥，草本成分更有助於維持消化與皮毛健康。自然主義團隊表示，「希望能用最實際的方式回饋社會，讓浪浪們也能吃得安心又健康，等待屬於牠們的新家。」

新北市政府動保處感謝東森寵物與自然主義長年投入動保公益，為浪浪帶來實質幫助，成為動保圈中穩定且溫暖的力量。動保處代表表示，「感謝企業將品牌力量化為實際行動，為收容動物送上營養與愛心，也希望藉此呼籲更多民眾加入『認養不棄養』的行列，讓浪浪有機會回到家庭懷抱。」

東森寵物與自然主義也共同呼籲，消費者的每一次購買，都是改變浪浪命運的力量。未來雙方將持續推動「企業 × 公益」合作計畫，讓愛不只是節日的象徵，更成為陪伴毛孩一生的溫度。

▲共捐出市值99萬元犬糧與保健品，希望毛孩們狗狗節快樂。（圖／東森寵物提供）