瑪爾濟斯剪完毛媽媽認不出　「剪壞大賽」吸3萬讚參賽者超精彩

瑪爾濟斯毛剪壞。（圖／Threads@springroll0701提供）

▲春捲原本是長毛清秀的瑪爾濟斯。（圖／Threads@springroll0701提供）

記者李依融／綜合報導

瑪爾濟斯小公主「春捲」因為一次剪毛大變身，意外掀起全台毛孩主人的熱烈共鳴。春捲媽媽將「前後對比照」上傳到Threads，並舉辦「被剪壞的毛孩們大賽」，沒想到吸引超過3萬人按讚、2700則留言，網友們紛紛曬出自家毛孩「翻車造型」，笑翻整個社群。

這場「被剪壞」的起點，其實只是一次例行美容。春捲媽媽回憶，2024年初那天是阿嬤帶春捲去剪毛，美容師開心表示「幫牠剪一個瑪爾濟斯造型」，沒想到阿嬤來接時「以為抱錯狗」，連媽媽看到照片也傻眼。原本毛茸茸、圓滾滾的小臉，變成平平的頭型，整隻狗彷彿「換了靈魂」。雖然春捲過去也常給同一位美容師整理，這次的成果卻遠超媽媽想像，最後只好耐心等毛重新長回來。

瑪爾濟斯毛剪壞。（圖／Threads@springroll0701提供）

▲剪完頭髮的模樣讓阿嬤、媽媽都認不出來。（圖／Threads@springroll0701提供）

被問到春捲是否對新造型感到不滿，媽媽笑說，「春捲平常就很有自信，完全不覺得自己變醜了。」雖然造型讓家人哭笑不得，但這份「自信與灑脫」也讓媽媽釋懷許多。她靈機一動，決定在Threads上舉辦「被剪壞的毛孩們大賽」，沒想到反應熱烈，短時間內湧入大量網友參賽。

瑪爾濟斯毛剪壞。（圖／Threads@springroll0701提供）

▲同一位美容師之前也有幫春捲剪過可愛造型。（圖／Threads@springroll0701提供）

參賽名單從貴賓狗、瑪爾濟斯、米克斯到吉娃娃都有，造型五花八門，也有飼主親自操刀意外創造出「獨特風格」。每一張照片都讓人邊滑邊笑，網友留言表示「原來我家的不是最慘的」、「這是美容界的盲盒啊！」。

春捲媽媽笑說，雖然這場比賽起因是一次「剪壞」的小插曲，但看到大家開心互動、分享可愛毛孩，反而覺得這樣的意外帶來更多溫暖與笑聲，「能讓大家笑出來，其實也是一件很療癒的事。」

關鍵字： 寵物美容毛剪壞瑪爾濟斯

