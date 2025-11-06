花蓮都市綠帶瀕危臺灣狐蝠穩定繁殖　族群已達166隻

▲花蓮都市綠帶為瀕臨絕種的「臺灣狐蝠」提供了良好的棲息環境 。（圖／林保署花蓮分署提供）

記者潘鳳威／花蓮報導

每當夜幕降臨，花蓮市的天空中常有一群安靜的飛行者掠過。牠們不是飛鳥，而是臺灣體型最大的蝙蝠「臺灣狐蝠」，牠們被列為瀕臨絕種保育類的巨型蝙蝠，近年在花蓮市區穩定繁衍。林業及自然保育署花蓮分署(下稱林保署)與學界合作研究發現，當地族群約有166隻且持續成長，顯示花蓮都市綠帶已成為人與野生動物共榮的生態天堂。

「臺灣狐蝠」其頭形似狐、翼展可達一公尺，平日以果實、花朵、花粉及樹葉為食；夜行性，日間倒掛樹上休息，夜間外出覓食；原生地為綠島，是《野生動物保育法》列名的瀕臨絕種保育類野生動物，並被2024年《臺灣陸域哺乳類紅皮書名錄》評定為「國家極危受脅（NCR）」等級，近年來，在花蓮市區重現蹤跡，成為台灣本島唯一能長期觀察到狐蝠的城市棲地。

林保署花蓮分署近年將臺灣狐蝠列為「生態綠網」推動計畫中的重點保育物種，並與國立臺北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公司合作，完成「花蓮地區臺灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究。結果顯示，花蓮地區狐蝠族群約有166隻，且呈現穩定成長趨勢。

研究團隊透過DNA分析、無線電與GPS追蹤技術，記錄狐蝠的活動軌跡與生態習性。二年間共採集逾千份食渣與排遺樣本，發現多數個體具有高度棲地忠誠性。其中一隻雄蝠「阿明」已連續五年在同一區域活動，展現明顯的地盤穩定性。另有9隻裝設發報器的狐蝠，活動範圍多集中於1平方公里內，白天停棲於固定樹木，夜間覓食範圍穩定。牠們主要取食瓊崖海棠、大葉山欖與欖仁樹果實，充分利用花蓮市內的城市綠色廊道。

研究期間亦觀察到雌蝠「嘉嘉」與雄蝠「麻吉」共棲於同一棵可可椰子樹上，罕見的互動畫面顯示，狐蝠具有豐富的社會行為。研究成果不僅揭開這種大型蝙蝠在都市中生存的秘密，也證明花蓮市的綠地配置具備支持野生動物族群穩定發展的潛力。

花蓮分署指出，花蓮市區擁有良好的綠帶連通性，使狐蝠能在都市中繁衍棲息，展現人與自然共榮的可能。分署長黃群策表示，許多人第一次看到體型龐大的狐蝠停棲在樹上時，常會感到驚訝甚至害怕，但牠們其實是城市裡珍貴的生態夥伴，藉著狐蝠取食果實與花粉，幫助植物授粉與種子散播。

花蓮分署強調，保育不只是禁止傷害，更要營造讓人與野生動物都能安心生活的環境。花蓮的公園綠帶與都市樹海正提供狐蝠穩定的棲息與覓食條件，這樣的人與自然共存，正是永續城市最美的風景。

除學術研究外，花蓮分署也積極培訓在地監測團隊，推動公民科學參與。研究期間共辦理「臺灣狐蝠生態保育研究」課程與野外實習，吸引包括護管員、志工與在地居民等超過700人次參與。黃群策表示：「這不只是科學研究，更是一場公民行動。當更多人了解並尊重狐蝠的存在，離人與自然和諧共存的理想更近一步。」

研究團隊建議，未來城市綠地管理應兼顧生態連通性與植物多樣性，並納入氣候變遷對植物物候的影響，以確保狐蝠食物來源穩定。花蓮分署也將持續推動都市綠帶維護與棲地復育，營造更適合狐蝠與人共同生活的健康環境。

「保育不在遠方，而是在我們身邊。」花蓮分署期待，未來當我們在夜晚抬頭，看見那雙張開翅膀的黑影飛過星空時，不只讚嘆是自然的奇蹟，更是花蓮人共同守護的驕傲。