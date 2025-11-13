宜蘭暴雨「楊懷民狗園」遭淹　129隻浪浪泡水：4志工拼命救狗

實習記者陳安榆／綜合報導

鳳凰颱風共伴效應導致宜蘭縣災情嚴重，演員楊懷民位在冬山鄉的浪浪收容所「飛翔蜜境」11日難抵豪雨轟炸，狗園內部淹成一片汪洋，共有129隻毛孩受困泡在水中，急需救助。事發當時現場只有4位志工，無助的他們不顧自身安危拼命救狗，如今只求能夠早日救出所有毛孩，重建家園。

▲狗狗全泡在水裡。（圖／翻攝自Facebook／飛翔蜜境-社團法人台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會）



▲狗園內的家當全泡湯。（圖／翻攝自Facebook／飛翔蜜境-社團法人台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會）

「飛翔蜜境-社團法人台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會」在臉書粉專發文，宜蘭縣11日宣布停班停課，志工們馬不停蹄著手防颱準備，絲毫不敢懈怠，為的就是確保毛孩子都能順利挺過這次風災。不料到了晚間6點左右，狗園內部開始出現積水的狀況，水位上漲非常快速，9點左右就快到小腿肚。負責人緊急通報義消協助撤離，直到12日凌晨12點時明顯可見已經淹到大腿的高度，所有浪浪都泡在水中，放眼望去只有無盡頭的一片「汪洋」。

4名志工拚了命的在拯救這些小生命，即便多次被石塊絆倒 、滑倒整個人跌入水中、被玻璃和剪刀割傷等等，也依舊堅持將浪浪撤離。共將後院68隻狗、6隻貓，室外籠55隻狗和後面室內比較弱勢的幾隻毛孩子們全撤離到高處安全的地方。負責人說到，「如果只有我一個人守在園區，毛孩子的死傷一定很嚴重，我已經體力透支、喉嚨沒有聲音，無法接聽電話」，話語間滿滿的憂心與無力感。

▲不知道是因為害怕還是寒冷，直播中不少狗狗都不停地在發抖。（圖／翻攝自Facebook／飛翔蜜境-社團法人台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會）

▲戶外籠內泡水的狗狗也先帶往高處避難。（圖／翻攝自Facebook／飛翔蜜境-社團法人台灣莉丰慧民 V 關懷動物協會）

戲曲天王楊懷民斥資四千萬打造的狗園，連同一直以來付出滿滿愛意的館長大城莉莉、張國彬醫師及志工們，心血一夕之間在這場豪雨中被破壞。貼文發出後，不少熱心人士紛紛前往救援，協助排水、涉水撤離犬隻，如今先暫時將30隻較弱勢的毛孩帶往另一地點。面對不停湧入的善意關心及資源，也讓館長不停感謝，只希望能盡早恢復園區最初美好的樣貌。