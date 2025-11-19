7公斤萌貓主動踏上體重機　圓滾滾背影像足球惹網笑：有需要量嗎

▲波妞圓滾滾背影像足球，讓網友調侃「這有需要量嗎」。（圖／大珊@shanshanchen_1231提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

苗栗縣9歲的米克斯貓貓「波妞」超級貪吃，這天飼主驚奇發現，波妞居然主動坐上體重計，奴才看著螢幕顯示出的「7.05公斤」忍不住感嘆又變胖了。圓滾滾背影讓不少網友調侃，直呼背後的毛簡直就像是布娃娃的縫線，只不過牠的拉鍊已經快炸開，可能是棉花塞太滿。

▲波妞圓滾滾的肚子讓不少網友直呼「真的好想摸！」。（圖／大珊@shanshanchen_1231提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主大珊向《ETtoday寵物雲》分享，波妞其實是在2歲左右時被收編回家的浪浪，當時的牠身材十分苗條，收編7年來日漸圓潤，其中最關鍵原因就是牠超級喜歡吃化毛膏。奴才笑道「波妞是討食怪！最喜歡坐在床上跟我老公討化毛膏，不給就坐著不走」，也印證了牠霸道又有點傻氣的個性。此外，波妞不僅愛看電視，還特別喜歡蟑螂形狀的玩具。

▲波妞總是懂得該如何對奴才開啟撒嬌攻勢。（圖／大珊@shanshanchen_1231提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



大珊表示，每次都是奴才抱著波妞量體重，這次喵星人倒是自己默默地跑上去坐好，看到這個有趣的畫面才趕快拍下來。貼文發布在Threads上後獲得超過6.6萬次的瀏覽數，許多網友紛紛留言「這顆足球有7公斤？？？？」、「牠的縫線快裂開了XD」、「偶們只是骨架大！！！」、「好紮實的背影啊」、「至少牠勇於面對」，釣出一票飼主曬出自家「豬咪」也坐在體重計上的畫面。

▲通常量體重的波妞都是由奴才抱著。（圖／大珊@shanshanchen_1231提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

