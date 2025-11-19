1隻小橘貓揍趴7名獸醫　他們包繃帶傻眼：這是獅子還是老虎

記者李依融／綜合報導

一隻小貓咪竟然揍了全院7名獸醫，牠的手手包紮著卻透露出霸氣，而醫生們有的手臂流血，有的手肘包紮，有的眼睛貼了塊紗布，小小的體型卻有巨大戰鬥力，讓醫生不得不認證「這是獅子還是老虎吧！」。

位於愛沙尼亞的動物醫院HAABERSTI LOOMAKLIINIK主打「貓咪友善」，因此獸醫們會營造讓貓咪較緩和的環境，對貓咪也特別有一套，不過這次來了一隻橘白色小貓，卻讓他們敗下陣來。小橘貓在診療台上右手已纏繞紅色繃帶，然而在牠身後的7名獸醫也各個掛彩，有的手臂纏著繃帶、有的冰敷眼睛，有的手上還正在流血，這隻看似小小的貓咪戰鬥力驚人。

獸醫將這段影片PO上網，並說「這是什麼獅子還是老虎嗎？」，對小貓的戰鬥力不得不嘖嘖稱奇，而貓咪造成了這麼多傷勢之後，坐在診療台上一臉霸氣，與醫生們無奈的神情形成反差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這段影片在IG上獲得39.5萬讚，網友們紛紛留言「牠的臉在說，『什麼？是他們先動手的！』」、「七比一的戰鬥，貓咪勝！」、「用可愛的臉龐做著可怕的事」、「牠是無辜的，你看牠的臉」。

▲小貓看似一臉無辜，實際上戰鬥力驚人。（圖／翻攝自IG@haabersti_loomakliinik）