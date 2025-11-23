收容所待最久名單！膽小橘貓沒人要　只和老爺爺撒嬌：終於等到你

@jennann19810 Grandpa John moved into a new apartment and decided he wanted a companion. Welcome home "Tina Marie" aka "Sweetie." #catsoftiktok #adoptdontshop???? #sheltercat #grumpyoldman #spca ♬ original sound - Nostalgia Library
實習記者陳安榆／綜合報導
美國紐約州4歲橘貓Tina Marie在動物收容所待上好幾個月，前飼主因病住院，牠只好被迫尋找新的家庭，由於個性膽小只適合安靜的環境，讓不少人卻步。當所內其餘毛孩接連被收編，待的最久的Tina Marie終於等到飼主John的到來，貓貓罕見的只對著爺爺撒嬌，爺孫倆一拍即合，終於迎來溫暖的家。
▲小橘彷彿就是在等待爺爺的到來。（圖／翻攝自TikTok／@jennann19810）
@jennann19810在TikTok上分享，Tina Marie被送進收容所大約4個多月，經過專業評估後判斷牠只適合無寵無孩的家庭，否則可能會因壓力過大而生病。Tina Marie的個性讓牠在認識新家人的路上增大難度，到最後只剩下牠是唯一一隻待的最久的貓貓。
爺爺John在抵達收容所後，一眼就相中了Tina Marie，並細聲詢問「你想和我回家嗎？」，貓貓用頭蹭著John的手，彷彿就像多年未見的好友，過程不到20分鐘就完成了領養手續。Tina Marie回家後很快地就卸下心防，從剛開始的躲藏到現在時刻要黏著爺爺。相當溫馨的場面也讓不少人直言「其實貓貓待那麼久，一定是在等John爺爺吧！」，難得的緣分成為彼此的救贖。
爺爺的女兒分享了這段動人的緣分，並表示自己與爸爸住得很近，若是爸爸哪天因身體因素沒辦法照顧貓咪了，她非常願意將小貓接回家疼愛。
