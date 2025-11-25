ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
淡水黑狗戴墨鏡乖坐超吸睛　網憂是「靠噱頭討賞」

▲淡水黑狗戴墨鏡乖坐超吸睛　遭網發現勒痕！懷疑是「靠噱頭討賞」。（圖／網友@junyu.24_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲淡水黑狗久坐原地，網友紛紛懷疑頭上疑似被綁著「鐵絲」。（圖／網友@junyu.24_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／綜合報導

新北市淡水漁人碼頭是許多遊客會朝聖觀光的港區公園，近日有網友PO文「看見一隻黑狗疑似被當斂財工具」，歐告臉上的墨鏡被用繩子固定住，嘴叼著一個籃子，毛孩長時間坐著，只能左右移動頭部，皮膚似乎還遭到磨傷，迅速被爆出多年來一直靠此方式吸睛。對此新北動保處回應，派員稽查後未見虐待情形。

網友在Threads上分享並配文「沒看到主人在哪裡，只看到繩子綁在椅子上，看牠長時間保持這個姿勢，最多也只能左右邊轉向」，炸出一票人表示「曾看見狗狗飼主對牠很兇」、「好像是靠狗狗當街頭藝人」、「讓牠叼籃子是為了討賞」、「狗狗好像很怕牠主人」等一系列抨擊言論來批評讓毛孩表演的虐待行為。同時也有民眾提到「這隻狗狗在淡水很有名，多年來一直都靠這種方式吸睛」，並呼籲遊客不要投錢、打賞，反而會讓牠越提越重。

▲淡水黑狗戴墨鏡乖坐超吸睛　遭網發現勒痕！懷疑是「靠噱頭討賞」。（圖／網友@junyu.24_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲人來人往的淡水漁人碼頭，有不少民眾呼應這隻吸睛的狗狗已經紅很多年。（圖／網友@junyu.24_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新北市政府動物保護防疫處回應，接獲通報後於11月23日當即派員查看，經了解狗狗臉上的繩索並不是網友懷疑的「鐵絲」，正確材質類似口罩上的彈性棉繩。毛孩嘴巴叼著的水桶裡面裝的是狗零食、水碗和零錢，尚無發現飼主利用狗募款行為。現場告誡飼主不可利用動物進行任何營利行為及不當對待動物，違者依動保法可處5萬至25萬元罰鍰。民眾如有掌握違規事證亦請通報動保處，如有虐待事實將依法開罰。

關鍵字： 淡水黑狗虐狗漁人碼頭

