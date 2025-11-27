誤會大了！高雄阿北喊有松鼠　結果竟是「黃金鼠」在公園流浪

實習記者陳安榆／採訪報導

高雄市網友邵魚在公園運動時，突然有位阿北問她「妹妹！你有沒有看過松鼠」，她定睛一看，這哪是什麼松鼠，分明是家養的黃金鼠。她的直覺認為這隻鼠鼠不適合繼續放在野外，便將其暫時安置後，再託給有經驗的朋友收編照顧，如今的鼠寶已經住上豪宅。

▲邵魚在公園運動，撿到一隻黃金鼠。（圖／邵魚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



邵魚和《ETtoday寵物雲》分享，自己大約11月13日晚間8點左右撿到這隻黃金鼠，剛開始要捕捉時動作都很小心，一來是怕鼠鼠跑走，再來就是怕被咬傷。邵魚家中本就飼養著兩隻貓貓，擔心鼠寶會害怕，就託付給一位曾飼養過倉鼠的朋友照顧，並取名為「麻吉」。

▲邵魚當下緊急帶鼠鼠前往寵物店買暫時的籠子安置。（圖／邵魚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



社團法人台灣愛鼠協會在官網中指出，黃金鼠是所有倉鼠中最容易親近人類，但也是最調皮，需要大空間的鼠種。邵魚將離奇經驗分享在Threads上後，引來不少愛鼠人士留言「這是飼料鼠，無法在野外生存的」、「黃金鼠很會脫逃的」、「看起來養的很肥、很親人，感覺是逃家的」，多數人表示台灣出現在戶外的黃金鼠極大可能是被棄養或是意外逃出籠子所致。

▲不只邵魚傻眼，連鼠鼠本鼠看起來也很問號。（圖／邵魚提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）