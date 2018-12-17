天冷更活潑！小貓熊媽媽膽子小　寶寶學樣有動靜就鑽巢箱

▲小貓熊寶寶Yammy在冬天的活動力更旺盛。

寵物小組／綜合報導

小貓熊在冷颼颼的天氣活動力更旺盛！台北市立動物園溫帶區的小貓熊Yammy已經5個月大，出生之後頭好壯壯，目前體重已經突破2公斤，加上擁有膨鬆的毛髮讓牠的體型看起來和媽媽YaYa差不多大。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Yammy是孟宗竹業的愛好者。

冷氣團來襲總想讓人躺在被窩裡不想出門，不過對於習慣低溫環境的小貓熊而言，這種天氣最讓他們感到舒適愉悅，因為不用在低溫環境下不斷吐舌換氣，每到冬天牠們不但活動力沒有減低，反而還大幅上升，比在夏天的活動力來的還高。

▲貪吃的牠，真是人如其名啊！

小貓熊寶寶Yammy隨著時間的流逝，體型也強健許多，最近更在媽媽的帶領下走出巢箱到戶外體驗全新的世界。因為小貓熊YaYa的個性緊張、怕生，連帶影響到小寶寶Yammy容易對較大的聲音或動作有敏感反應。有次保育員看到媽媽YaYa因為外面的巨大聲響變迅速叼起寶寶躲到安全的地方，所以Yammy也照著麻麻給牠的經驗，只要一有動靜就會鑽進巢箱或是爬上棲架躲藏，直到安全後才會走出來。

▲Yammy遵循媽媽YaYa傳授的經驗，一有動靜馬上爬上棲架躲藏。

當初保育看到小寶寶喝奶一臉滿足開心的模樣，於是將牠取名為Yammy，每到用餐時間一到就會看到Yammy大快朵頤享用美食，也跟麻麻YaYa一樣喜歡孟宗竹業更勝過桂竹葉，真是有母必有其女呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲保育員會趁著用餐時，摸摸小貓熊來確認健康狀況。

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