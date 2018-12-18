肚貼玻璃塞成「一片貓」　牠被拉出用生命抵抗：讓朕靜靜

▲灰白貓：看什麼看？朕在放鬆！（圖／翻攝自微博用戶「阿迪王Adi」，下同。）

寵物小組／綜合報導

喵咪果然是液體！北京某寵物主題餐廳裡有隻灰白色主子，抓緊時機就躲藏到玻璃櫥窗與家具中間的小縫隙，把自己擠成「一片貓」，覺得好開心。但是，這完美計畫卻很快就被店員發現了，牠只好用盡各種姿勢阻擋被拉出的命運，瘋狂賴皮的猙獰模樣笑翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵喵覺得擠在角落很舒服，卻一下子就被發現了。

▲喵喵瘋狂抗拒中～

照片中，櫥窗明亮整潔，角落卻出現了一個小生物，原來是喵星人把自己塞在那兒，牠用肚肚貼著玻璃，整個身體被擠成長條、扁平的形狀，就像是一「片」毛絨絨的小毯子，看起來既舒服又很有安全感。可惜好景不常，貓咪很快就被店員發現並面臨被拉出的命運，牠使出渾身解數耍賴，一下用肉球抓玻璃，一下路倒裝死，最後表情崩潰大聲抗議，還是無效。

▲貓咪：讓朕靜一靜R～

微博用戶「阿迪王Adi」14日分享這一系列搞笑的照片並寫下註解，「不要拉我！我還能（流）浪！」聖上可愛的癖好和掙扎畫面也笑翻網友，紛紛留言，「牠這可是把玻璃擦乾淨了」、「貓：我要買那個！」、「我只想自己靜一靜！」、「用生命在拒絕出去」、「我和我最後的倔強」還有眼尖的人發現背景標語意外契合，笑說果然，「貓有說不的權利！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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