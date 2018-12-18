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羞羞臉！情聖白喵「趁轉頭偷親」撩妹　灰喵回神秒裝沒事

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▲情聖喵喵偷親撩妹。（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」）

▲喵：你...你剛剛做了什麼事...（圖／翻攝自臉書社團「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

吼～羞羞臉，男生愛女生！畫面中左邊這隻白色喵喵先是一副心事重重的樣子，直到一旁的灰喵轉頭後，牠卻趁勢偷親了對方一下，灰貓發現被觸碰後馬上回頭，卻只看到白喵把頭轉向後方，害羞地假裝沒事，兩喵的互動就像是小情侶一樣甜蜜，讓網友看了都忍不住手腳蜷曲！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

一名網友於臉書公開社團「爆笑公社」分享這則影片並表示，「偷親抓到了吼～～你是不是喜歡人家...」影片中2隻喵喵尷尬地處在原地，誰也不敢先與對方有接觸，就在一陣掙扎後，白喵決定領先出擊，趁著灰喵轉頭的同時，偷偷在牠脖子上親了一下，沒想到卻被發現了，於是趕緊把頭轉向另一邊，不知所措地假裝沒事，心裡的小鹿卻瘋狂亂撞，而被親的灰喵也驚訝地瞪大眼，不敢相信發生了什麼事情。

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛被閃瞎表示，「你是不是......」、「4不4喜翻倫家」、「好可愛喔」、「我有戀愛感」、「貓咪一臉矇B」、「是不是喜歡人家～」、「太古錐了」、「好可愛好可愛好可愛唷」、「貓貓偷親」、「甜甜的」、「太閃了啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 貓咪喵喵偷親談戀愛害羞

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