連3血光！地獄倒霉貓流浪險被「牠」叼走　網：這機率？

▲咪咪以前流浪時被狗狗咬穿臉，眼睛受傷。（圖／網友阿哲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

大難不死，必有後福！南投山區有隻浪浪「咪咪」年紀小小卻經歷大風大浪，先後被野外貓狗攻擊造成左眼受傷，厄運未完又在上個月差點被老鷹抓走。網友阿哲的母親原本只是餵養、救援，由於實在不忍心年幼毛孩的遭遇，最後霸氣收編。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲咪咪很親人乖巧。

▲咪咪左眼視力永久受損。

阿哲向《ETtoday寵物雲》提到，母親自從今年3月開始餵養浪橘，某天卻看見牠滿身傷跑來求救，「媽媽緊急將牠送醫，經診斷研判這孩子被狗咬穿臉，左眼受傷後視力受損，無法復原。」此次意外後，浪浪被留在家裡休養，沒想到傷口都還沒好又遭攻擊，「牠吃飯的時候太專心，沒注意到身後有隻成貓接近，被對方朝屁股大咬一口。」

▲阿哲女友幫咪咪擦澡，咪咪超撒嬌。

阿哲原以為小貓的生活即將回歸平靜，卻又「天外飛來一筆」，「媽媽看到竟然有隻老鷹在啄咪咪，趕快拿著掃把衝過去驅趕，鳥兒受到驚嚇後飛走，只留下滿臉是血的毛孩。就連醫生都說『也太衰了吧，一直被欺負！』」他也心疼地說，「這孩子呆呆笨笨的，就連洗澡、打針都不會掙扎、哀號，也許就是因為太缺乏警戒心，才會不斷遭逢血光之災。」

▲阿哲的母親已經收編咪咪，坎坷的毛孩不再流浪。

阿哲提到，母親不忍心毛孩在外流浪，經過一連串驚險遭遇後決定收編，「咪咪很喜歡曬太陽，平時也非常黏人，都會跟著媽媽到菜園裡種菜呢！」他也呼籲大家友善對待辛苦討生活的浪浪們，堅持領養不棄養。

阿哲將咪咪的故事分享至臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》，讓網友心疼又感動，稱讚母子真是太善良，「牠把這輩子的運氣都用來遇見你媽媽了！」許多人覺得這遭遇真是太離奇，紛紛留言，「拜託讓牠吃個麵線，跨個火爐好嗎？」、「連老鷹也遇到了……這機率？」、「貓生很難！」、「牠是不是大雄屬性啊？」、「要不要帶去安太歲」、「這都可以拍電影了吧！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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