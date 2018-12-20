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媽拿紅蘿蔔誘「熟睡柯基」　牠不耐煩伸手打掉：休想騙本汪起床

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▲媽媽用紅蘿蔔香味引誘柯基，卻被一手打掉。（圖／臉書粉專「2017夏季柯基系列

▲媽媽用紅蘿蔔香味引誘柯基，卻被一手打掉。（圖／臉書粉專「2017夏季柯基系列GUCCI」授權提供）

實習記者陳靜／採訪報導

本汪睡覺皇帝大，誰也別想來打擾！新北市汐止這隻柯基「Gucci」，只要一入睡就六親不認，這天馬麻故意拿紅蘿蔔在牠鼻子周圍打轉，想藉由食物味道喚醒牠，沒想到聰明的Gucci連理都不理，甚至直接伸手撥開食物繼續睡，彷彿說著，「別想用這難吃的東西來騙人！更別吵本汪睡覺！」

當天馬麻帶著家中2毛孩到餐廳吃飯，玩了一整天的Gucci在推車上等到累了，於是便默默地躺下睡著，這時調皮的奴才故意拿食物引誘牠，先是夾了重口味的辣椒在牠鼻子附近周旋，但Gucci卻無動於衷睡得香甜，因此媽媽改拿紅蘿蔔繼續捉弄牠，沒想到Gucci竟然直接用手手撥開，表示自己還沒睡夠，超無厘頭反應讓媽媽笑壞。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲媽媽用紅蘿蔔香味引誘柯基，卻被一手打掉。（圖／臉書粉專「2017夏季柯基系列

▲汪：要出去玩再叫我啦！吃飯就免了～

▲媽媽用紅蘿蔔香味引誘柯基，卻被一手打掉。（圖／臉書粉專「2017夏季柯基系列

▲Gucci不像一般的狗狗，「吃」不是牠狗生唯一目標。

對此，馬麻也笑說，其實Gucci是一個無法用食物誘拐的汪星人，在牠的小小世界裡，玩樂第一、睡覺第二，吃飯不在牠的排行裡，有時候牠甚至能夠玩一整天不吃不喝也沒關係，就算家人在車上大啃雞排，Gucci也完全不會想吃，只在意到底要下車了沒，迫不及待要出去大玩特玩一番，隨時都像充飽電一樣，怎麼玩都不會累。

曾經還有一次，Gucci和弟弟「歐巴」一起在推車上睡著，這時馬麻拿出汪星人最愛的肉肉，在2汪面前晃了1分多鐘竟沒人起床，直到媽媽狂用肉肉輕碰牠們的鼻子，兄弟倆才睡眼惺忪緩緩地把肉吃掉，相對於其他狗狗只要聞到肉味就馬上跳起來，馬麻笑說，「從來沒有聞到食物就立馬起來過，難道睡著嗅覺模式也跟著關閉了？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲媽媽用紅蘿蔔香味引誘柯基，卻被一手打掉。（圖／臉書粉專「2017夏季柯基系列

▲美味肉肉當前，這兩汪竟然可以睡得這麼熟！

▲媽媽用紅蘿蔔香味引誘柯基，卻被一手打掉。（圖／臉書粉專「2017夏季柯基系列

▲Gucci：媽～要帶我出去玩了嗎？

▼影片為臉書粉專「2017夏季柯基系列GUCCI」授權提供

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關鍵字： 柯基紅蘿蔔睡覺吃飯

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