影／要不要吃飯飯？　橘貓邊跑邊喊「媽媽」…興奮奔向主人討食

實習記者陳靜／採訪報導

媽媽等我我要吃！桃園橘貓「小布丁」只要聽到關鍵字「吃飯」就會興奮地湊上前討食，這天馬麻在遠處呼喊詢問主子「要不要吃飯飯？」沒想到貪吃的小布丁馬上放下手邊事情回答「好」，甚至迫不及待地邊跑邊喊「媽媽」，超萌的模樣讓馬麻也忍不住融化。

▲喵：媽媽我來吃飯了！（圖／臉書粉專「喵嗚小餅乾&原味小布丁」授權提供，下同）

馬麻I-lin Chiu於臉書粉絲專頁「喵嗚小餅乾&原味小布丁」PO出影片並表示，一般的貓咪通常都是喵喵叫，但大概從兩個月前開始，小布丁的語言變成「哇哇叫」了，不論跟牠說什麼，牠都只會用奶音哇哇回應；而這天媽媽叫小布丁吃飯時，牠卻突然發出了激似「好」以及「媽媽」的哇哇聲回答，根本就是藏了工讀生啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小布丁：叫我幹嘛？開飯了嗎？

▲小餓鬼舌頭趕快收好啦～

小布丁和姐姐小餅乾從小就是愛講話的孩子，只要聽到牠們熟悉的字句，就會開始和媽咪對話，甚至還會在聽到屬於牠們的關鍵字時，馬上做出相對應的反應，彷彿真的聽得懂人類的語言，連馬麻都懷疑毛孩都是趁牠不在時，偷偷打開電視看卡通學人話。

影片上傳至臉書粉專後，網友們紛紛被萌翻表示，「好ㄋㄞ啊」、「太興奮叫得很急」「我家橘橘也都哇哇叫」、「他叫『媽媽』」，這則貼文也意外引起喵友討論家中貓咪的叫聲，「我家的啊啊啊叫」、「我家的喔喔叫」、「我們家熱愛凹凹叫」、「我家的有時候也會嗯嗯叫」、「我家的還會麻麻叫」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲你們以為這樣祈禱，碗裡就會生東西出來嗎XD

▲才過了7個月，小喵就變大喵了啦！

▼影片為臉書粉專「喵嗚小餅乾&原味小布丁」授權提供

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