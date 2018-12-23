賴門外休息…奴才幫畫「柴油停車格」　網：可開單取締..

▲柴柴在主人畫的格裡趴好趴滿。（圖／翻攝自Instagram@ponsan_shiba）

寵物小組／綜合報導

逼逼！這台車沒停好！日本柴犬Ponsan習慣在家門口曬太陽休息，飼主這天則搞笑地在汪汪趴下的地方畫起格子，並插上旗子代表「停車場」，只見這台柴油車時常壓線超出範圍，十分逗趣。主人將停車照片上傳至IG「@ponsan_shiba」，不少網友看完被萌翻直呼，「可以開單取締嗎？」

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▲汪：偶爾換停另外一邊～（圖／翻攝自Instagram@ponsan_shiba）

Ponsan目前10歲左右，已經有點年紀的汪汪喜歡在戶外曬太陽，也因此漸漸地有了專屬休息位置。前不久，飼主突發奇想地在柴柴趴下時沿著身軀畫上格子，最後再插上小旗子標示這是汪汪的「停車場」。從照片中可以看到，Ponsan在停車格內趴好趴滿，有時技術不佳就會壓線超出範圍，碰上原本休息地有水漥時，飼主還會多畫兩格供這台「柴油車」選擇。

▲飼主幫柴柴畫了2格停車格。（圖／翻攝自Instagram@ponsan_shiba）

▲路中間不可以停車！（圖／翻攝自Instagram@ponsan_shiba）

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飼主時常在IG「@ponsan_shiba」分享Ponsan的日常生活，也時常貼出「柴柴停車場」的照片，還特別說明柴油車該如何停放才是正確的，照片貼出後也吸引不少粉絲觀看，還有人留言，「主人好貼心」、「車子沒有停好～」、「沒有停好停滿，是否可以開單取締勒？」、「停車格有點不夠停囉」、「應該要以完全趴下的長度去畫XD」。

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