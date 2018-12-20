1個月胖2KG「細腰→游泳圈」　減肥柴去公園散步騙肉吃

▲柴犬1個月胖2公斤，有腰身變成游泳圈。（圖／網友KouShin Yeh授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

是不是偷跑去阿嬤家！新北市網友KouShin Yeh在臉書社團「柴犬大學下課10分鐘」貼出兩張對比照，內容是自家柴柴「波波」側躺的照片，只見1個月的時間，汪汪體重竟增加2公斤，不但長出肚子還清楚可見軟Q的嘴邊肉，讓飼主不禁懷疑，「2個月不到，體型可以差這麼多嗎？」

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▲柴：我是毛蓬啦！

從照片中可以看到，同樣波波都是側躺的姿勢，一個月前還有腰身，沒想到現在竟長出游泳圈，汪汪整隻大了一號，下巴臉頰處更長出不少嘴邊肉，讓人覺得波波的伙食一定非常好！飼主受訪時表示，10月底波波有些腸胃不適，因此體重減輕還曾被嫌棄太瘦像土狗，腸胃炎醫治好後，可能消化吸收變好就慢慢變胖，但其實給的飼料是相同份量！

▲飼主每天都會帶波波散步2小時運動。

飼主也提到，現在開始減少份量，從一天3杯飼料改成2.5杯，但是波波卻變得很貪吃，覺得飼料量不夠就趁去公園散步時，跟別的狗主人騙肉肉吃，因此減重並沒有效果，運動量方面則跟之前一樣，每天散步2小時，希望汪汪不要太胖而不健康。

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波波的對比照一上傳後，立刻引來許多網友按讚留言，「牠是不是有去找阿嬤？」、「看的出來伙食不錯」、「柴表示：主子我是壯」、「發育中，頭好壯壯～」、「一暝大一寸的概念」、「是不是報錯狗了」、「柴：說多少次，毛蓬啦！」、「天氣冷穿毛衣啦」、「冬天炸毛～人家才沒有胖」、「 你是騙不到我的，是兩隻不同的狗狗」。

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