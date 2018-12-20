飢餓喵「伸手討雞腿」　媽轉頭狠瞪...牠秒縮手裝沒事

▲喵：欸媽等等分我...算了沒事。（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

小氣鬼！分人家一口會怎樣嘛！超萌飢餓喵這天直盯著主人在牠面前大吃雞腿，口水都快要流下來了，正當媽媽要把骨頭啃得精光的同時，牠無奈地緩緩伸手想要阻止，希望馬麻可以留一口給牠吃，沒想到這時媽媽卻突然轉頭狠瞪，超殺眼神嚇得喵喵立馬縮回手手假裝沒事，委屈只能往肚子裡吞。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

一名網友於臉書公開社團「爆笑公社」中分享了這則搞笑影片，只要在毛孩面前享用美食，就免不了被監視的下場。這天喵喵眼巴巴地盯著媽咪手中的雞腿，但是卻不敢主動向主人討食，直到媽媽即將把最後一口肉吞下時，喵星人不由自主地伸出手手想要阻止，這時卻被馬麻的兇狠眼神逼退，只能假裝沒事地把手放下，乖乖扮演好貓咪的角色，網友看了全笑壞。

影片上傳至臉書後，網友們看了紛紛笑噴表示，「有種說不出的苦」、「乾瞪眼啊！」、「主人～那個...沒事，沒什麼...」、「主人好兇XD」、「感覺牠想說點什麼，又放棄說點什麼了」、「其實牠也想來一口丫...」、「那個...算了都妳口水」、「好可愛哈哈哈」、「很明顯的知道家裡是誰作主」、「最後一口留給牠啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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