法鬥腳上全是「深紅鮮血」媽嚇壞　轉頭看...差點氣瘋

▲法鬥腳上沾滿「鮮血」，媽轉頭看差點氣瘋。（圖／IG@atsai.ooh授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

馬麻你看它害我流血惹！新北汐止愛玩的法鬥「阿寶」這天腳上沾染了深紅色的「血跡」，媽媽看了後差點嚇壞，趕緊檢查毛孩發生了什麼事，沒想到轉頭一看，竟發現地上滿是「藍莓優格」，才知道原來阿寶是偷吃優格，導致藍莓醬灑到身上，遠看還真的會以為是流血了啊！

家人經常在IG@atsai.ooh中分享2法鬥的逗趣日常，9個月大的阿寶非常愛玩，馬麻也無奈說牠「整天惹事生非」，很常亂咬亂吃家裡的東西，當天姐姐將優格放在餐桌上，沒想到阿寶竟自己爬上去挖來吃，不僅弄得滿地都是，就連牠自己的屁股和後腿都沾上了果醬，家人看了超傻眼，臭罵了牠一頓。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲抓到了吼！你又想幹嘛！

▲汪：桌上那罐看起來蠻不錯的，分人家一口啦～

阿寶從小腸胃不好，剛到家裡時幾乎每天都拉肚子，吃了3個月的強效益生菌才漸漸好轉，可能也是因為如此，導致阿寶「超愛放屁」，且奇臭無比，三不五時就要釋放毒氣燻得家人喘不過氣；此外，阿寶也超會流口水，只要一興奮就會像瀑布一樣，甚至還會不小心黏到路邊的樹葉，黏度不輸膠水！

愛撒嬌的阿寶其實還是個「哥控」，家裡的奶油法鬥「阿財」是牠最愛的哥哥，只要睡覺時間一到，阿寶都會自動擠到阿財旁邊「饋休」，必須黏著哥哥才睡得安穩，但哥哥其實不喜歡和阿寶睡在一起，因為弟弟的打呼聲實在太大了！一旦發現弟弟又跑來自己身邊躺下，汪汪就會忍不住離開現場，躲避阿寶的轟天巨響。

▲阿財：媽～我可以不要跟弟弟睡嗎？

▲阿寶總是喜歡黏著哥哥。

媽媽笑說，阿寶不同於一般的法鬥，牠的彈跳力非常好，可以自由上下床，但是阿財不行，因此為了公平起見，才讓兩汪一起睡在書房的小床。兄弟倆其實感情非常好，平時都玩在一起，只是為了維持睡眠品質，阿財才會在睡覺時間跑得遠遠的，而牠們的互動也經常讓家人樂開懷。

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▲阿寶：今天功課寫不完了啦！明天要被老師罵了。

▼影片為IG@atsai.ooh授權提供

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