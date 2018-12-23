世上唯一「白猩猩」重返印尼雨林　24小時都有保鑣守護

▲ 艾爾芭（Alba）在2018年12月19日重返森林中。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

國際中心／綜合報導

世界上唯一的白化症猩猩艾爾芭（Alba），於2017年4月在野外被發現時，身材相當瘦小且被關在小木籠內。如今，牠在婆羅洲紅毛猩猩生存基金​​會（Alneutan Ovidutan Survival Foundation）的細心照顧下已恢復健康，並重返婆羅洲森林，過著逍遙快活的日子，現在也有專人24小時隨身守護，保護牠的健康及安全。

根據德國《世界報》報導，擁有藍眼睛且全身銀白的雌猩猩艾爾芭，在2017年時，被關在一處偏遠村莊中的小木籠內，全身毛相當凌亂且身材瘦小，皮膚也因為曬到太陽而受傷。幸運的是，當時5歲的牠最後被婆羅洲紅毛猩猩生存基金​​會發現並帶回治療，取名為「艾爾芭」，拉丁語為「白色」的意思。

▼ 艾爾芭全身毛色都是銀白色，一年前曾被關在小木籠內，全身脫水且相當飢餓，如今在照顧之下，已重返森林生活。

在基金會1年多的細心照顧下，艾爾芭已恢復以往的活力，不過因為白化症的緣故，牠容易罹患皮膚病，視力和聽力也會隨時間而逐漸衰退，而且因為毛色相當少見，容易遭到盜獵者捕捉販賣，所以基金​​會當初為了保護艾爾芭，舉辦了募款活動，並成功在幾個月內募得8萬美元（約新台幣246萬元），打算為牠建造專屬的人工島，不僅四周有護城河環繞外，每天還提供免費的餐點，以及專屬的警衛在一旁保護。

不過，印尼政府仍決定直接野放艾爾芭，並找來牠的好友猩猩奇卡（Kika）陪牠回到森林中，也找來達雅克族人擔任艾爾巴的專屬保鑣，因為艾爾巴野放的國家公園位在達雅克族人的領地內。基金會負責人透漏，艾爾巴將由24名達雅克族人全天24小時輪流看管。此外，如果野放的計畫失敗，備案就是把艾爾芭送至人工島上安置。