ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

世上唯一「白猩猩」重返印尼雨林　24小時都有保鑣守護

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 世界上唯一的白化症猩猩艾爾芭（Alba）被野放到印尼婆羅洲的森林中。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 艾爾芭（Alba）在2018年12月19日重返森林中。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

國際中心／綜合報導

世界上唯一的白化症猩猩艾爾芭（Alba），於2017年4月在野外被發現時，身材相當瘦小且被關在小木籠內。如今，牠在婆羅洲紅毛猩猩生存基金​​會（Alneutan Ovidutan Survival Foundation）的細心照顧下已恢復健康，並重返婆羅洲森林，過著逍遙快活的日子，現在也有專人24小時隨身守護，保護牠的健康及安全。

根據德國《世界報》報導，擁有藍眼睛且全身銀白的雌猩猩艾爾芭，在2017年時，被關在一處偏遠村莊中的小木籠內，全身毛相當凌亂且身材瘦小，皮膚也因為曬到太陽而受傷。幸運的是，當時5歲的牠最後被婆羅洲紅毛猩猩生存基金​​會發現並帶回治療，取名為「艾爾芭」，拉丁語為「白色」的意思。

▼ 艾爾芭全身毛色都是銀白色，一年前曾被關在小木籠內，全身脫水且相當飢餓，如今在照顧之下，已重返森林生活。

▲▼ 世界上唯一的白化症猩猩艾爾芭（Alba）被野放到印尼婆羅洲的森林中。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 世界上唯一的白化症猩猩艾爾芭（Alba）被野放到印尼婆羅洲的森林中。（圖／達志影像／美聯社）

在基金會1年多的細心照顧下，艾爾芭已恢復以往的活力，不過因為白化症的緣故，牠容易罹患皮膚病，視力和聽力也會隨時間而逐漸衰退，而且因為毛色相當少見，容易遭到盜獵者捕捉販賣，所以基金​​會當初為了保護艾爾芭，舉辦了募款活動，並成功在幾個月內募得8萬美元（約新台幣246萬元），打算為牠建造專屬的人工島，不僅四周有護城河環繞外，每天還提供免費的餐點，以及專屬的警衛在一旁保護。

不過，印尼政府仍決定直接野放艾爾芭，並找來牠的好友猩猩奇卡（Kika）陪牠回到森林中，也找來達雅克族人擔任艾爾巴的專屬保鑣，因為艾爾巴野放的國家公園位在達雅克族人的領地內。基金會負責人透漏，艾爾巴將由24名達雅克族人全天24小時輪流看管。此外，如果野放的計畫失敗，備案就是把艾爾芭送至人工島上安置。

關鍵字： 白化症猩猩艾爾芭Alba婆羅洲紅毛猩猩生存基金​​會Alneutan Ovidutan Survival Foundation

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻　走路狂晃巨臀療癒程度..

強調200%用心！寵物雲商店大直ATT盛大開幕　打..

影／狗衝馬路追車、咬人！飼主被勸仍不肯綁　他怒「出..

影／柴犬小弟嚴肅直視喵老大　奴才笑翻：最怕空氣突..

橘貓太愛撒嬌遭棄養　收容所志工：喜歡睡在家人腿上錯..

狗狗串門沒回家！被人綁住近射BB彈　全身100孔還..

等半天沒人開！臭臉紅貴賓「用力敲門」：哈囉～我要進..

5金金組吸貓大隊！包圍橘貓舔到頭毛濕濕　網笑：全自..

「熊貓傻瓜」彪拔最疼圓圓　甜蜜放閃「10年來每天都..

「一坨棉花糖」鬍子亂Q！用氣音跟媽咪大發脾氣：嘶～

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

柴柴壞掉惹！碰到水就變石像　洗澡「被按暫停鍵」任人..

小主人撫摸柴犬臉頰哄睡覺　輕聲哼搖籃曲網讚：好幸福

奴才爸遭主子「賞巴掌」伺候　興奮求換邊打讓貓咪也傻..

超級夯！團圓家族曾年吸420萬人　圓仔生兒當姐不急..

吃的開最兇！團圓家族年燒300萬　挑保育員首要條件..

叫我乖巧可愛柴 吃飯、出門「全自動」

膽小柴打針激動喊「俺不要」　掙扎想逃網笑：柴說人話..

醫生走開！胖橘貓頭塞「垃圾桶」全身抵抗　網笑翻狂讚

單手撥三層肉！企鵝貓洗肚子「哀怨低頭」　媽笑：一定..

世上唯一「白猩猩」重返印尼雨林　24小時都有保鑣守..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

小海豹大冒險！為找水源與食物　獨自穿越6.4公里…..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

團團、圓圓來台10年還記得大陸保育員　喊名字靠近給..

團團圓圓初登場吸客360萬　萌魅力雨天遊客200人..

東森寵物雲大直ATT概念館盛大開幕　民眾搶看毛孩洗..

好友麻吉弟弟「2男搶3女」　陳零九：留一個給我就好..

手腕滿是燙斑！屏東媳婦睡不著「玩火殺時間」　燒死隔..

逼真度100%「蛇紋絲襪」洗版推特！　雙腳長滿鱗片..

今年跨年冷冷！準冷氣團周四報到影響一周　中部以北濕..

效法美國辦高中明星賽　大聯盟球探：給球員職棒目標

SBL／林書緯20+5+6全能秀　富邦轟103分笑..

雪炫大聊：胸部變得有彈性　NU'EST JR「臉漲..

律師戳破楊冪離婚盲點！　少了關鍵4字「離婚不生效」

制服妹撩裙「跪姿狂搖」！網噴鼻血：看了2hr.....

不斷更新／海嘯襲擊印尼死傷破千　 222人死843..

寵物動物熱門新聞

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

狗衝馬路追車　他怒：出事再來哭

柴犬嚴肅直視3喵老大　奴才笑翻

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

哈囉～我要睡覺！紅貴賓用力敲門

5金金組吸貓大隊！圍橘貓瘋狂舔

彪拔最疼圓圓：10年來每天都在..

一坨棉花糖鬍子亂　氣音跟媽生氣

柴洗澡變石像　定格15分鐘任人..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

小主人摸柴犬臉頰＋唱搖籃曲：寶..

明明很痛卻一路撒嬌！3腳狗斷腿

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

寵物雲商店ATT開幕　飼料買1..

狗衝馬路追車　他怒：出事再來哭

柴犬嚴肅直視3喵老大　奴才笑翻

收容所橘貓「太愛撒嬌」遭退養

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

哈囉～我要睡覺！紅貴賓用力敲門

5金金組吸貓大隊！圍橘貓瘋狂舔

彪拔最疼圓圓：10年來每天都在..

一坨棉花糖鬍子亂　氣音跟媽生氣

柴洗澡變石像　定格15分鐘任人..

抱快死小貓給溫暖　一早見證奇蹟

小主人摸柴犬臉頰＋唱搖籃曲：寶..

明明很痛卻一路撒嬌！3腳狗斷腿

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

柴柴壞掉惹！碰到水就變石像　洗澡「被按暫停鍵」任人擺佈

小主人撫摸柴犬臉頰哄睡覺　輕聲哼搖籃曲網讚：好幸福

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面