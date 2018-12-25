市場淋雨找媽！「慢熟恰恰」幫顧中途幼貓　自己卻沒人詢問領養

▲恰恰長得很可愛，也會幫忙其他幼貓理毛。（圖／愛媽黃石堅提供）

記者何睿宜／採訪報導

這樣的極品貓貓絕對值得好人家領養！彰化愛媽黃石堅日前中途三花小貓「恰恰」，原本在市場流浪的牠疑似失去媽媽，對人防備心較重也比較慢熟。然而，恰恰其實是個暖心的小姐姐，對其他中途幼貓愛護有加，總會幫忙舔毛清理，自己卻沒人詢問領養，讓愛媽相當心疼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

黃石堅表示，恰恰目前約3個月大，一開始是另一個市場上班的愛媽朋友發現的，當時牠在路上淋雨一直喵喵叫，似乎是在找媽媽，「朋友怕牠生病跟我借提籠，抓到去看醫生，再拜託我安置送養。」剛抓到恰恰時，牠非常兇，朋友和醫生都被咬傷，「在我這倒是沒有咬我，因為牠只是太害怕了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

黃石堅回憶，恰恰隔離期時每天半夜都哭著找媽媽，後來才漸漸卸下心防，看到她開籠門放食物跟摸頭也比較不會害怕跟閃躲了，「牠只是流浪時被媽媽教的太好，警覺性比較高而已。」後來隔離期結束，恰恰也慢慢會在黃石堅附近玩耍，跟其他貓一起吃飯，偶爾沒有躲起來睡覺的話，還能讓她「大摸特摸」。

▲恰恰一開始防備心較重，常躲起來；現在已漸漸敞開心房。（圖／愛媽黃石堅提供）

最讓人心疼的是，恰恰自己失去了媽媽，卻對其他小貓有著爆棚的母愛。黃石堅說，恰恰對其他幼貓很疼愛，總會幫忙舔毛清理，只是慢熟彆扭，其實很活潑愛玩，「非常愛玩玩具，跟貓咪都很好。」不管是活潑的小黑貓「烏鴉」，還是呆萌小姐妹「芝麻」和「湯圓」，恰恰都能相處得很親密，看得出來是隻個性超好的貓貓。

▲恰恰活潑愛玩，跟其他貓咪都能相處融洽。（圖／愛媽黃石堅提供）

黃石堅心疼地說，每每她在照顧其他貓咪、或跟牠們互動時，恰恰總是在一旁露出羨慕的眼神，卻又不敢太靠近，「我遇到很多中途貓都是這樣，起初不信任，但被認養後變得非常親人撒嬌，只需要遇到對的人，用時間跟愛讓牠改變。」其實，很多像恰恰這樣比較不親人的貓咪認養率都不高，大部份都淪落被原放的命運，「若能多給牠們機會，選擇牠們，看牠們因愛蛻變，會很有成就感喔！」

★如欲認養恰恰，請將基本簡介私訊至臉書「黃石堅」。