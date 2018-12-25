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愛媽家門遭丟紙箱打開氣炸！　「我沒辦法繼續養，麻煩幫找家」

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▲愛媽家門遭丟紙箱打開2隻病貓　「我沒辦法繼續養，麻煩幫找家」。（圖／愛媽邱芷均提供）

▲愛媽家門遭丟紙箱。（圖／愛媽邱芷均提供，下同）

寵物小組／採訪報導

愛媽邱芷均日前在家門口發現一個封了膠帶的紙箱，上頭字條寫著「我沒辦法繼續養，麻煩你幫牠們找個家。」她將紙箱打開後，發現裡頭裝著2隻有嚴重皮膚病的品種貓，氣得調監視器並上網po文呼籲，「如果不養，有很多方法能處理，而不是任意棄養。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲愛媽家門遭丟紙箱打開2隻病貓　「我沒辦法繼續養，麻煩幫找家」。（圖／愛媽邱芷均提供）

▲紙箱打開竟是2隻生病的品種貓。

邱芷均表示，帶貓咪就醫後，發現牠們皆有嚴重皮膚病，另外還有球蟲、耳疥蟲，以及營養不良。目前邱芷均已經聯絡保全調監視器，「只有拍到一個帶全罩式安全帽穿雨衣（的人），身型看起來是男生，身型看起來是男生，現在正在麻煩鄰居調監視器。」

▲愛媽家門遭丟紙箱打開2隻病貓　「我沒辦法繼續養，麻煩幫找家」。（圖／愛媽邱芷均提供）

▲貓咪營養不良，體重偏輕。

▲愛媽家門遭丟紙箱打開2隻病貓　「我沒辦法繼續養，麻煩幫找家」。（圖／愛媽邱芷均提供）

▲貓咪營養不良，體重偏輕。

▲愛媽家門遭丟紙箱打開2隻病貓　「我沒辦法繼續養，麻煩幫找家」。（圖／愛媽邱芷均提供）

▲貓咪有嚴重皮膚病、球蟲及耳疥蟲。

▲愛媽家門遭丟紙箱打開2隻病貓　「我沒辦法繼續養，麻煩幫找家」。（圖／愛媽邱芷均提供）

▲貓咪有嚴重皮膚病、球蟲及耳疥蟲。

照片中，可以看到紙箱上留有一張打字列印的紙條，內容寫道，「在網路上看到你有在救貓，我沒有辦法繼續養牠們，麻煩你幫牠們找個家。2隻都是男生沒有結紮，請你幫牠們找一個好人家疼。」看似有苦衷，實際上卻不是負責任的做法，因此邱芷均也向這名棄養貓咪的飼主喊話，「如果是你棄養的，請聯絡我，我們好好處理。」

▲愛媽家門遭丟紙箱打開2隻病貓　「我沒辦法繼續養，麻煩幫找家」。（圖／愛媽邱芷均提供）

▲棄養人留下的字條。

網友們看到這樣的棄養方式，紛紛留言表示不認同，「太誇張了」、「貓好可憐喔」、「品種貓容易送，但這種棄養的方式真讓人傻眼」、「沒錢又不負責任就別貪圖牠們小時候長得可愛就養......」、「救貓要花很多錢，棄貓者請不要造成別人的負擔」、「真的是完全自私的棄養人」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

關鍵字： 愛媽中途棄養

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