《獅子王》真人版明年上映！卻因這句台詞挨轟文化剽竊、殖民遺毒

▲《獅子王》當中的經典台詞被指是對非洲文化的剽竊。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

寵物小組／綜合報導

迪士尼經典動畫片《獅子王》深植人心，近期宣布翻拍真人版將於2019年上映，並釋出首支前導預告，完美還原的動畫場景，主題曲一響起就讓人馬上起雞皮疙瘩，但卻因其中一句經典台詞挨告文化剽竊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

原來劇情中狐獴丁滿和好麻吉疣豬彭彭，常掛在嘴上的「哈庫那瑪塔塔（hakuna matata）」，這句話其實來自非洲東部的斯瓦希里語，意思是「無憂無慮」，原本只是地方方言，卻因迪士尼的影視傳播效益，後來廣為人知，迪士尼甚至在2003年順勢申請為商標，不得用作商業販售用途。

▲《獅子王》是迪士尼的經典動畫，無論場景或劇情都深植人心。



最近因翻拍真實版，這起爭議被大眾關注，批評者認為迪士尼並沒有發明這句俚語，無權擁有專利，一位非洲學者指出「那些是屬於非洲的文化，卻被跨國大企業佔了便宜，這是殖民主義對文化的盜竊。」也因為迪士尼申請專利的緣故，非洲當地印有「哈庫那瑪塔塔」的商品無法在美國販售。

斯瓦希里語被東非國家肯亞、坦尚尼亞、烏干達和剛果列為官方語言之一，也是非洲最多人使用的語言之一，卻因迪士尼的專利爭議，讓這個前殖民地和殖民母國的文化衝突浮上檯面。

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