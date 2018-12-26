ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

《獅子王》真人版明年上映！卻因這句台詞挨轟文化剽竊、殖民遺毒

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

▲《獅子王》當中的經典台詞被指是對非洲文化的剽竊。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

寵物小組／綜合報導

迪士尼經典動畫片《獅子王》深植人心，近期宣布翻拍真人版將於2019年上映，並釋出首支前導預告，完美還原的動畫場景，主題曲一響起就讓人馬上起雞皮疙瘩，但卻因其中一句經典台詞挨告文化剽竊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

原來劇情中狐獴丁滿和好麻吉疣豬彭彭，常掛在嘴上的「哈庫那瑪塔塔（hakuna matata）」，這句話其實來自非洲東部的斯瓦希里語，意思是「無憂無慮」，原本只是地方方言，卻因迪士尼的影視傳播效益，後來廣為人知，迪士尼甚至在2003年順勢申請為商標，不得用作商業販售用途。

（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

▲《獅子王》是迪士尼的經典動畫，無論場景或劇情都深植人心。

最近因翻拍真實版，這起爭議被大眾關注，批評者認為迪士尼並沒有發明這句俚語，無權擁有專利，一位非洲學者指出「那些是屬於非洲的文化，卻被跨國大企業佔了便宜，這是殖民主義對文化的盜竊。」也因為迪士尼申請專利的緣故，非洲當地印有「哈庫那瑪塔塔」的商品無法在美國販售。

斯瓦希里語被東非國家肯亞、坦尚尼亞、烏干達和剛果列為官方語言之一，也是非洲最多人使用的語言之一，卻因迪士尼的專利爭議，讓這個前殖民地和殖民母國的文化衝突浮上檯面。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 北美要聞迪士尼獅子王動畫非洲

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

浪喵外帶整盤肉肉「精華全掉原地」　網友笑翻：回去會哭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻　走路狂晃巨臀療癒程度..

遊民主人看醫生…4汪眉頭緊皺憂心等門　原來他平常這..

貪吃浣熊卡頭　獸醫開罐瞬間超緊張…看到牠的臉就噴笑..

繁殖犬難產…主人不送醫還丟到公園　讓牠和腹內寶寶一..

地獄農場！豬在糞水裡浮沉　被逼互靠背睡覺…才不會在..

主人不給牠飯吃　大丹狗餓到啃自己的腿…空洞眼神只剩..

地獄之狗皮膚如柏油龜裂　好心人慧眼看出原貌…獲救後..

洋妞示範抓「喇牙」兩工具一步驟搞定　網：不如娶個會..

恐怖示範…消防員教如何擺脫巨蟒　自己被勒到爆青筋小..

目擊有人這樣買魚超不塑　網驚呆：難道是帶寵物散步？

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演..

出門爬山...他牽16隻萌犬求婚 狗奴女友被包圍祝..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

曾在市場淋雨找媽媽的「恰恰」　現在幫顧中途幼貓卻沒..

女員工餵完名叫「訂單」黑汪　結果訂單狂來！闆娘：繼..

貪玩小虎喵疊手手疊到度咕　網：太可愛 不玩對不起..

柴可兔斯貓-為了吃！「抱大腿」只是小事

浪浪別哭-在眾人眼中的問題毛孩　對我來說是最棒的家..

【侑敏頻道】冬季保暖好簡單！先用3招分辨兔寶會不會..

《倉鼠人》孵蛋21天！孵蛋器真的孵出小雞了？

《獅子王》真人版明年上映！卻因這句台詞挨轟文化剽竊..

以為坐車車去散步…汪猛搖尾巴好興奮　下秒主人衝上車..

兔唇貓「牙齦沾黏」剩1鼻孔…被判很難活　牠勇敢撐過..

背後吹寒風～綿密灰毛「禿成白花」　湯圓貓驚呆：速隨..

特別企劃／阿嬤看狗一眼罵「拿去送人」　現在當金孫還..

鬧鐘響兩聲靈異關掉！飼主貼出「遲到原因」崩潰　網友..

愛媽家門遭丟紙箱打開氣炸！　「我沒辦法繼續養，麻煩..

媽媽快溺水！3傻汪衝廁所抱腿大叫　飼主無奈：不會掉..

去醫院看病哄牠進門！　落寞汪敲窗「垂眼目送」媽：早..

日本嫁來台…近百歲嬤雨天也騎小50餵狗　遇偷狗賊拆..

快訊／韓國瑜夜宿果菜市場的背後……九頭身爆乳妹放送..

大專足聯／南華「小內馬爾」來台最大改變　從個人秀到..

車牌9555太派！他看家裡3車「1029」冒冷汗　..

半數上班族年後計畫轉職　夢幻高薪工作Top 10...

兩隻小強衝出安全帽…騎士嚇到飆罵　接下來發生的事讓..

《獅子王》真人版明年上映！卻因這句台詞挨轟文化剽竊..

陸資來台「房子難買也難賣」　陸網解析：高雄價格等於..

車門沒鎖！時髦女鑽後座「尬賽3分鐘」　車主怒：害孩..

羅志祥、周揚青聖誕合照閃爆！　東京迪士尼「情侶裝」..

新南向後年抓309「泰國賣淫女」　低價又敢玩「病留..

寵物動物熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

親眼見媽被虐死怕人　牠遠遠護主

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

特／嬤曾嗆送人　現在把汪當金孫

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車..

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

修車廠長大的鸚鵡　異音口技超神

警衛打死孕浪犬　學生：牠沒咬人

網紅貓被綁驚動冰島　1天後回鏟..

讓我們一起看見「所有動物的臉」..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

半夜開門驚見...後宮3喵坐守..

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

讀者迴響

熱門新聞

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

親眼見媽被虐死怕人　牠遠遠護主

認不出婚紗媽　汪聽到聲音撒嬌道..

特／嬤曾嗆送人　現在把汪當金孫

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車..

媽收拾愛犬遺物　見碗裡笑臉淚崩

修車廠長大的鸚鵡　異音口技超神

警衛打死孕浪犬　學生：牠沒咬人

網紅貓被綁驚動冰島　1天後回鏟..

讓我們一起看見「所有動物的臉」..

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

半夜開門驚見...後宮3喵坐守..

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

奴才在背後輕吹氣　主子嚇到驚呆

最新影片

更多

戲精貴賓「拖後腳」裝殘疾　下班秒起身...網讚：演技派

出門爬山...他牽16隻萌犬求婚 狗奴女友被包圍祝福感動答應

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

曾在市場淋雨找媽媽的「恰恰」　現在幫顧中途幼貓卻沒人領養

女員工餵完名叫「訂單」黑汪　結果訂單狂來！闆娘：繼續餵

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面