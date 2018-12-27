ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

蘇卡達象龜探頭進袋　主人秒密封收藏「慢慢呼的氣」笑到併軌

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲蘇卡達象龜探頭進袋　主人秒密封收藏「慢慢呼的氣」笑到併軌。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

▲慢慢探頭進夾鏈袋。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

寵物小組／綜合報導

新任台中市長盧秀燕的就職小禮物「谷關空氣瓶」，造成網路上一陣跟風潮，許多人發揮創意自製各地空氣，還有人把自家寵物的氣息都封存起來。飼主潘小麥就分享製作愛龜「慢慢」呼氣袋的步驟照片，可愛畫面讓網友們笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

潘小麥在臉書社團「有點毛毛的」貼出照片並寫到，「保證百分百純天然。」圖片中，只見蘇卡達象龜「慢慢」將頭探進主人準備好的夾鏈袋，表情略帶疑惑；潘小麥隨即將袋子緊密封好，並註明日期12月26日，以及內容物「慢慢呼的氣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲蘇卡達象龜探頭進袋　主人秒密封收藏「慢慢呼的氣」笑到併軌。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

▲將袋子拿給龜龜。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

▲蘇卡達象龜探頭進袋　主人秒密封收藏「慢慢呼的氣」笑到併軌。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

▲成功收藏「慢慢呼的氣」。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

無獨有偶，貓咪飼主卓致遠也以「谷關空氣」為發想，買了一瓶可樂喝光後，就用空瓶不斷靠近愛貓「樂咖」，直到對方生氣，就蓋上蓋子製作成一瓶「喵咪哈氣」，吸引網友按讚留言「想要」、「只好吸爆！」不過，卓致遠最後仍將瓶子拿去資源回收，為環保盡一份力。

相關報導：
►貓奴爽秀整瓶「喵咪哈氣」網搶吸　私房「新鮮採收法」曝光！

▲貓奴爽秀整瓶「喵咪哈氣」網搶吸　私房「新鮮採收法」曝光！。（圖／飼主卓致遠提供）

▲貓奴收藏「喵咪哈氣」。（圖／飼主卓致遠提供）

針對台中市長盧秀燕的就職小禮物，台中市新聞局長吳皇昇表示，由於台中過去幾年面臨空汙的高度威脅，盧秀燕競選期間也承諾將致力改善空汙，因此才會在就職典禮分送1萬個谷關空氣瓶，希望各界能感受到她嚴肅看待空汙的決心與態度。

吳皇昇也說明，這1萬個谷關空氣瓶，在盧秀燕上任前就已製作完畢，由同仁選在空品良好的時間，專程前往谷關地區，以人工方式逐一開罐、封罐；瓶子的材質還是可回收的環保玻璃，全部費用均由盧秀燕自費支應，未花任何市府公務預算。

▲谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）

▲谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）

關鍵字： 象龜蘇卡達象龜谷關空氣瓶有點毛毛的

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

膽小喵跳高瞄半天忘抬後腳　猶豫1分鐘後放棄讓媽大傻眼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

小主人被爸打屁屁！　暖金霸氣「一把抱住」：我保護你..

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：別丟下牠們

以為坐車車去散步…汪猛搖尾巴好興奮　下秒主人衝上車..

黑狗叫訂單！女員工餵完「訂單無限來」嚇歪　老闆娘：..

媽怒評「1星」有夠爛　店家公佈監視器…7歲兒爬貓跳..

農民撿到野生穿山甲…朋友慫恿剝皮煮來吃吃看　他悍然..

兄弟受傷昏迷...見徐文良一把扛起　小黃急了：你要..

白目女炫耀「我會餵熊」　把手伸進籠內被當大餐斷肢

5奶貓聖誕前夕被棄　曾失去寶寶的貓媽媽無私餵奶、慈..

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活..

品種貓膠帶封箱丟愛媽家門　棄養人只留字條：麻煩妳

兄控阿金拍照亂入「sen tree pay」 柴無..

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：不要丟下牠..

企鵝貓太胖...肚子三層舔不到 單手撥肥肉媽笑：一..

看病不能跟！落寞汪垂眼目送　表情好奇→失望：媽早點..

曾在市場淋雨找媽媽的「恰恰」　現在幫顧中途幼貓卻沒..

女員工餵完名叫「訂單」黑汪　結果訂單狂來！闆娘：繼..

洗碗打零工救浪孩　鹿港陳媽媽收養40狗不喊苦：能做..

晚餐要吃什麼！賓士貓坐瓦斯爐旁「監督」：姨媽，朕餓..

5歲圓仔吸大票鐵粉每周守候3天　舉大砲捕捉最萌寫真..

「獨腳汪」爬地板找媽討摸　結局讓網友崩潰：還我眼淚..

水族箱前吃豆花　8金魚群聚角落「暴動游」：快來看媽..

差點變聖誕大餐！　胖胖雞姐妹聽到叫喚「咚咚咚」跑去

幼柴乖乖坐電腦桌前看牙齒片！　下秒歪頭求救：聽不懂..

待宰公牛變成這家人的「毛小孩」　偷吃聖誕樹連汪都傻..

南極夏季3成在下雨　小企鵝「1天洗3次澡」恐凍死

蘇卡達象龜探頭進袋　主人秒密封收藏「慢慢呼的氣」笑..

台北韓國女團EXID、桃園Highlight壓軸　..

贈獎／李民基、庭沼珉浪漫主演《今生第一次》 參加..

洗碗打零工救浪孩　鹿港陳媽媽收養40狗不喊苦：能做..

侯友宜day3視察地方　答應「金錢、權力下放區公所..

粉絲私訊「已吞藥自盡」　《奇葩說》陳銘急求網友幫尋..

晚餐要吃什麼！賓士貓坐瓦斯爐旁「監督」：姨媽，朕餓..

5歲圓仔吸大票鐵粉每周守候3天　舉大砲捕捉最萌寫真..

「老司機」爆料逃逸越南旅客藏身魚翅樓　警伯「森氣氣..

台電花400萬得到冰箱最耗電遭批浪費錢　台電：全面..

收受保費卻亂運用資金　宏泰人壽遭保險局重罰690萬

寵物動物熱門新聞

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

小主人被打屁屁！暖金霸氣一把抱

棕熊當寵物　把主人「吃到剩骨」

2消瘦柴犬遭棄空屋　吃飯流下淚

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車..

朋友慫恿他把穿山甲煮來吃　慘遭..

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

白目女炫耀餵熊　把手伸進籠內遭..

好友受傷被救　小黃心急跟到底

愛媽家門遭丟「紙箱」打開氣炸！

特／嬤曾嗆送人　現在把汪當金孫

鬧鐘老被關！飼主貼遲到原因網跪..

貓媽痛失寶寶　無私為陌生孤兒喵..

讀者迴響

熱門新聞

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

小主人被打屁屁！暖金霸氣一把抱

棕熊當寵物　把主人「吃到剩骨」

2消瘦柴犬遭棄空屋　吃飯流下淚

黑狗叫訂單！餵完訂單真的無限來

汪以為坐車兜風　下秒主人衝上車..

朋友慫恿他把穿山甲煮來吃　慘遭..

媽怒評「1星」　店家公佈監視器..

白目女炫耀餵熊　把手伸進籠內遭..

好友受傷被救　小黃心急跟到底

愛媽家門遭丟「紙箱」打開氣炸！

特／嬤曾嗆送人　現在把汪當金孫

鬧鐘老被關！飼主貼遲到原因網跪..

貓媽痛失寶寶　無私為陌生孤兒喵..

騎士被小強嚇飆罵　接下來情節超..

最新影片

更多

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

宅柴不愛散步！只想吃飯飯～　聽到關鍵字..立刻復活彈起來

品種貓膠帶封箱丟愛媽家門　棄養人只留字條：麻煩妳

兄控阿金拍照亂入「sen tree pay」 柴無辜被打臉超無奈：打完沒

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面