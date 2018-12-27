蘇卡達象龜探頭進袋　主人秒密封收藏「慢慢呼的氣」笑到併軌

▲慢慢探頭進夾鏈袋。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

寵物小組／綜合報導

新任台中市長盧秀燕的就職小禮物「谷關空氣瓶」，造成網路上一陣跟風潮，許多人發揮創意自製各地空氣，還有人把自家寵物的氣息都封存起來。飼主潘小麥就分享製作愛龜「慢慢」呼氣袋的步驟照片，可愛畫面讓網友們笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

潘小麥在臉書社團「有點毛毛的」貼出照片並寫到，「保證百分百純天然。」圖片中，只見蘇卡達象龜「慢慢」將頭探進主人準備好的夾鏈袋，表情略帶疑惑；潘小麥隨即將袋子緊密封好，並註明日期12月26日，以及內容物「慢慢呼的氣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲將袋子拿給龜龜。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

▲成功收藏「慢慢呼的氣」。（圖／有點毛毛的／飼主潘小麥提供）

無獨有偶，貓咪飼主卓致遠也以「谷關空氣」為發想，買了一瓶可樂喝光後，就用空瓶不斷靠近愛貓「樂咖」，直到對方生氣，就蓋上蓋子製作成一瓶「喵咪哈氣」，吸引網友按讚留言「想要」、「只好吸爆！」不過，卓致遠最後仍將瓶子拿去資源回收，為環保盡一份力。

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▲貓奴收藏「喵咪哈氣」。（圖／飼主卓致遠提供）

針對台中市長盧秀燕的就職小禮物，台中市新聞局長吳皇昇表示，由於台中過去幾年面臨空汙的高度威脅，盧秀燕競選期間也承諾將致力改善空汙，因此才會在就職典禮分送1萬個谷關空氣瓶，希望各界能感受到她嚴肅看待空汙的決心與態度。

吳皇昇也說明，這1萬個谷關空氣瓶，在盧秀燕上任前就已製作完畢，由同仁選在空品良好的時間，專程前往谷關地區，以人工方式逐一開罐、封罐；瓶子的材質還是可回收的環保玻璃，全部費用均由盧秀燕自費支應，未花任何市府公務預算。

▲谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）