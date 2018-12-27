貓奴爽秀整瓶「喵咪哈氣」網搶吸　私房「新鮮採收法」曝光！

▲樂咖看著這瓶「喵咪哈氣」，眼神略帶無奈。（圖／飼主卓致遠提供）

寵物小組／採訪報導

新任台中市長盧秀燕就職日特別準備1萬瓶「谷關空氣」分送民眾，一時間成為熱門話題。飼主卓致遠就發揮創意，拿了一個空寶特瓶裝入愛貓「樂咖」的哈氣，照片po上臉書後，有網友笑說，「想要拿來吸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲樂咖：人類，想要朕高貴的氣息嗎？（圖／飼主卓致遠提供）

卓致遠受訪時表示，這瓶「喵咪哈氣」的靈感的確來自於「谷關空氣瓶」。他也獨家曝光「喵咪哈氣」的製作方法：

1.買一瓶可樂

2.把可樂喝完

3.把瓶子一直靠過去直到牠生氣

4.蓋起來後寫上字

只是沒想到製作完畢後，最後一個步驟竟是「拿去資源回收」，讓人感到有點可惜，「應該拿來賣啊！」對此，卓致遠也開玩笑說，「也是，一瓶二十。」

▲樂咖不愧橘貓基因，長得非常圓潤飽滿。（圖／飼主卓致遠提供）

可愛的樂咖是隻白底橘貓，今年4歲，體重則是7公斤。卓致遠說，當初是朋友捉到一隻母貓，後來母貓生了一窩小貓，樂咖就是其中一隻。這張「喵咪哈氣」的照片貼上卓致遠私人臉書後獲得超過130讚，同時也被友人分享到社團「有點毛毛的」，許多網友留言，「這個可以」、「想要」、「只好吸爆！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲睡姿奔放的樂咖。（圖／飼主卓致遠提供）

針對台中市長盧秀燕的就職小禮物，台中市新聞局長吳皇昇表示，由於台中過去幾年面臨空汙的高度威脅，盧秀燕競選期間也承諾將致力改善空汙，因此才會在就職典禮分送1萬個谷關空氣瓶，希望各界能感受到她嚴肅看待空汙的決心與態度。

吳皇昇也說明，這1萬個谷關空氣瓶，在盧秀燕上任前就已製作完畢，由同仁選在空品良好的時間，專程前往谷關地區，以人工方式逐一開罐、封罐；瓶子的材質還是可回收的環保玻璃，全部費用均由盧秀燕自費支應，未花任何市府公務預算。

▲谷關空氣。（圖／記者陳玉攝）